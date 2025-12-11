«طلا» به حسینوند رسید

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، پایان رقابت دسته وزنی ۷۲ کیلوگرم پاراوزنه برداری پسران با قهرمانی و کسب یک مدال طلای خوش رنگ دیگر برای کاروان پاراوزنه برداری ایران همراه بود. در این دسته وزنی رضا حسینوند با اقتدار و بدون رقیب جدی روی سکوی قهرمانی ایستاد و طلا گرفت.

حسینوند در این دسته وزنی (۷۲ کیلوگرم) با مهار وزنه‌های ۱۳۷، ۱۴۳ و عدم موفقیت در مهار وزنه ۱۴۸ کیلوگرمی در حرکت پایانی خود، نهایتاً موفق شد یک نشان خوش رنگ طلایی رنگ دیگر. رتبه کاروان ایران هدیه بدهد. حسین وند مقتدرانه صاحب مدال طلای این دسته وزنی شد.

در این وزن، پارا وزنه بردارانی از کشورهای ژاپن، عراق، تایلند، ازبکستان و هند رقبای حسین وند بودند که توان رقابت و برتری بر پاراوزنه بردار شایسته کشورمان را در این دوره از بازی‌ها نداشتند.