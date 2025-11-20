  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

اجرای ۱۱۰ برنامه همزمان با هفته بسیج در بشاگرد

اجرای ۱۱۰ برنامه همزمان با هفته بسیج در بشاگرد

بشاگرد - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بشاگرد از پیش‌بینی و اجرای بیش از ۱۱۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و عمرانی همزمان با هفته بسیج در شهرستان بشاگرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد کاملی صبح پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هفته بسیج را فرصتی برای تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری دانست.

وی با اشاره به آغاز برنامه‌های هفته بسیج از ۲۹ آبان تا ۵ آذر، اظهار داشت: بیش از ۱۱۰ عنوان برنامه متنوع در سطح شهرستان طراحی شده که با همکاری بسیجیان، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلابی اجرا می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بشاگرد تشییع و تدفین پیکر مطهر یک شهید گمنام را از برنامه‌های شاخص این هفته عنوان کرد و افزود: برگزاری رزمایش‌های جهادی، نشست‌های روشنگری، دیدار با خانواده معظم شهدا، افتتاح پروژه‌های عمرانی روستایی، اردوهای جهادی و مسابقات فرهنگی و ورزشی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

سرهنگ کاملی تأکید کرد: بسیج همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارد و تلاش می‌کنیم در هفته بسیج با اقدامات میدانی، روحیه جهادی و مردمی این نهاد را بیش از پیش بازنمایی کنیم.

کد مطلب 6662645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها