به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور عصر چهارشنبه در نشست مشترک با نمایندگان اقوام و مذاهب استان کرمانشاه که به میزبانی استانداری برگزار شد، نقش برجسته این جوامع را در دفاع از کشور، پیروزی انقلاب اسلامی و پیشبرد دولت‌ها یادآور شد.

وی با اشاره به تجربه سال‌ها همکاری مردم کرمانشاه در ایجاد امنیت و توسعه پایدار افزود: این دستاورد نتیجه انسجام اجتماعی و همراهی استان‌های مرزی با سایر نقاط کشور است.

زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود، سیاست دولت در انتصاب مدیران ارشد استانی را تشریح کرد و گفت: معیار اصلی، توان مدیریتی و شایستگی قانونی است و مؤلفه‌های قومی، مذهبی یا جنسیتی تنها زمانی لحاظ می‌شود که فرد واجد شرایط تخصصی و قانونی باشد.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه مطالبات اقوام و اهل سنت در کرمانشاه مدنظر قرار گرفته، توضیح داد: علاوه بر استاندار، حدود ۱۰ درصد فرمانداران و بخشداران و ۵ درصد مدیران زن از میان اهل سنت و اقوام انتخاب شده‌اند.

وی تأکید کرد همه تصمیمات دولت در هماهنگی کامل با ارکان نظام و نهادهای قانونی اتخاذ می‌شود و افزود: مشارکت فعال همه اقوام و مذاهب در عرصه‌های مدیریتی و اجتماعی، آینده‌ای همگرا، عادلانه و توسعه‌یافته برای ایران رقم خواهد زد.