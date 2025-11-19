استاندار کرمانشاه: اقوام کرمانشاه محور وفاق و توسعه پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر چهارشنبه، در نشست نمایندگان اقوام و مذاهب استان که با حضور علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور در سالن شهید سلیمانی برگزار شد، کرمانشاه را به دلیل تنوع فرهنگی و مذهبی، یکی از کانون‌های برجسته فرهنگی و دینی کشور دانست و این ویژگی را گنجینه‌ای ارزشمند برای جمهوری اسلامی ایران خواند.

وی با گرامیداشت یاد ۱۳۲۰ شهید اهل سنت و ۵۷۰ شهید اهل حق، شهدا را نماد عزت و افتخار استان معرفی کرد و افزود: مردم کرمانشاه در طول تاریخ، از دوران دفاع مقدس تا امروز، همواره در صف نخست ایثار، مقاومت و فداکاری حضور داشته‌اند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به برگزاری ۱۴ نشست وحدت در نقاط مختلف استان طی هفته وحدت گفت: این برنامه‌ها جلوه‌ای از همدلی و انسجام اجتماعی بود و جامعه اهل سنت با اهدای ۱۵ میلیارد تومان کمک به مردم غزه، روحیه تعاون و توجه به مسائل انسانی و اسلامی را نشان دادند.

حبیبی به ظرفیت‌های ویژه استان نیز اشاره کرد: بانوره نخستین شهر بدون دخانیات کشور است، پاوه بهترین محصول انار ایران را تولید می‌کند، دالاهو قطب تولیدات کشاورزی استان است و بخش مهمی از تولید نخود کشور به دست کشاورزان اهل حق استان انجام می‌شود.

وی افزود: مرزداران اصلی استان از پاوه تا نفت‌شهر عمدتاً اهل سنت و اهل حق هستند که با تعهد و ایثار امنیت مرزهای کشور را تضمین می‌کنند و همان‌گونه که در دفاع مقدس در خط مقدم حضور داشتند، امروز نیز مسئولیت مرزبانی را برعهده دارند.

استاندار کرمانشاه همچنین مشارکت بالای این جوامع در انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری و حمایت آنان از دکتر پزشکیان را نشانه اعتماد و همراهی آنان با نظام و دولت دانست و خاطرنشان کرد: فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این اقوام، ستون‌های اصلی امنیت، پیشرفت و تقویت وفاق ملی در استان هستند.