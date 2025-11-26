موضع گیری عون درباره امضای توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی لبنان با قبرس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در سفر نیکوس کریستودولیدس رئیس جمهور قبرس به لبنان، دوکشور توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی را امضا کردند.

جوزف عون رئیس جمهور لبنان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با کریستودولیدس همتای قبرسی خود پس از امضای این توافقنامه گفت: ترسیم مرزهای دریایی با قبرس، به ما اجازه کشف منابع مشترک را خواهد داد.

وی افزود: لبنان چشم به تقویت توافقنامه‌های راهبردی مشترک با اتحادیه اروپا دوخته است.

عون با اشاره به قصد لبنان و قبرس برای اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه‌های دفاعی و امنیتی و انرژی تصریح کرد: ما به صراحت خواستار تکمیل تفاهم‌نامه‌های دریایی و کنار گذاشتن زبان خشونت و سیاست سلطه جویانه هستیم.

رئیس جمهور لبنان در این کنفرانس خبری بر مبارزه گسترده با مهاجرت غیرقانونی از طریق دریای مدیترانه تاکید کرد.

وی گفت: همکاری لبنان با قبرس علیه احدی نیست و مانع همکاری با هیچ کشور دیگری نخواهد شد.

رئیس جمهور قبرس نیز در این کنفرانس خبری بیان کرد: قبرس و لبنان به اعتماد و احترام متقابل و تقویت ثبات منطقه ادامه خواهند داد.

وی ترسیم مرزهای دریایی بین لبنان و قبرس را دستاوردی راهبردی و یک پیام سیاسی قوی توصیف کرد.