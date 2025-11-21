به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی شامگاه جمعه در شصت و ششمین خدمت جهادی دادگستری استان کردستان که در مسجد جامع روستای پالنگان از توابع شهرستان کامیاران به مردم این منطقه ارائه شد.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای سند تحول و تعالی و برنامه عملیاتی قوه قضائیه، طرح جهادی خدمات الکترونیک قضائی در استان کردستان به طور جدی در حال پیاده‌سازی است و هدف اصلی این طرح، ارائه خدمات قضائی به روستاهای دورافتاده و محروم استان است.

وی افزود: خدمات رایگان قضائی شامل ثبت نام سامانه ثنا، ثبت شکوائیه، دادخواست، لوایح، دریافت ابلاغیه و مشاوره حقوقی به مردم این مناطق ارائه می‌شود.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کردستان همچنین تصریح کرد: مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان موظفند با حضور در این روستاها، خدمات را به ساکنین مناطق محروم ارائه دهند تا دسترسی آنان به حقوق خود تسهیل شود.

رشیدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد از ابلاغیه‌های الکترونیک قضائی در استان کردستان به صورت مکانیزه صادر می‌شود و از طریق سامانه ابلاغ به طرفین پرونده ارسال می‌شود.

وی اضافه کرد: این اقدام، گامی دیگر در راستای تحقق اهداف قوه قضائیه در زمینه تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی و افزایش کارایی سیستم قضائی کشور است.

