ثبت شکواییه سرقت تلفن همراه در ثنا چگونه امکان پذیر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، سرقت تلفن همراه با توجه به ارزش مالی بالای گوشی‌ها یا موبایل و سهولت وقوع این جرم، به یکی از رایج‌ترین پرونده‌های کیفری در مراجع انتظامی و قضائی تبدیل شده است. افراد بسیاری پس از سرقت گوشی، به دلیل ناآگاهی از روند صحیح طرح شکایت، زمان مؤثر برای ردیابی و جلوگیری از سوءاستفاده را از دست می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که آگاهی از مراحل قانونی، ارائه مدارک لازم و ثبت سریع شکواییه، اصلی‌ترین عوامل افزایش احتمال بازگشت دستگاه هستند.

ثبت فوری شکایت در کلانتری

نخستین مرحله پس از وقوع سرقت، مراجعه فوری به نزدیک‌ترین کلانتری و تنظیم گزارش اولیه است. در این مرحله، ارائه اطلاعات هویتی، شماره سریال دستگاه (IMEI)، مشخصات ظاهری گوشی و در صورت وجود، فاکتور خرید یا کارتن دستگاه الزامی است. پس از ثبت گزارش، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادسرا ارجاع می‌شود.

ثبت شکواییه در سامانه قضائی ثنا

مرحله بعد، ثبت شکواییه رسمی سرقت گوشی است که از طریق سامانه adliran.ir و با حساب کاربری ثنا انجام می‌شود. افراد پس از ورود به حساب کاربری، با طی مراحل تعیین‌شده، اطلاعات شخصی، شرح نحوه وقوع سرقت، مدارک و مستندات و همچنین مشخصات گوشی را ثبت می‌کنند. در پرونده‌هایی که امکان ثبت الکترونیکی وجود نداشته باشد یا موضوع سرقت حدی تشخیص داده شود، شاکی باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کند.

مدارک لازم شامل نام کاربری و رمز عبور ثنا، فایل شکواییه، فاکتور خرید یا شماره سریال روی کارتن، و مدارک هویتی شاکی است. ارائه این اسناد از الزامات تشکیل پرونده و پیگیری مراحل قضائی به شمار می‌رود.

پس از ثبت شکایت، شاکی باید فوراً نسبت به مسدودسازی خط تلفن همراه خود از طریق اپراتور اقدام کند. اپراتورها با دریافت شماره IMEI امکان مسدودسازی و قرار دادن دستگاه در وضعیت ردیابی را فراهم می‌کنند. این اقدام از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کرده و احتمال یافتن گوشی را افزایش می‌دهد.

نحوه رسیدگی قضائی به شکایت سرقت گوشی

پس از ثبت شکواییه، پرونده در دادسرا بررسی شده و در صورت وجود نشانه، سرنخ یا ادله کافی، دستورهای لازم برای پیگیری پلیسی، استعلام اپراتورها و بررسی احتمالی تصاویر دوربین‌های شهری صادر می‌شود. تکمیل صحیح و دقیق شکواییه، شامل درج تاریخ، مکان، نحوه وقوع سرقت و معرفی شهود یا مستندات، از عوامل تسریع در روند رسیدگی است.