به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی عصر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با تبریک ماه رجب و ولادت حضرت امام محمد باقر (ع)، مسئله جمعیت را در وهله نخست موضوعی فرهنگی و تربیتی خواند و گفت: مسائل اقتصادی در مقایسه با تغییر نگرشهای فرهنگی در مرتبههای بعدی اهمیت قرار دارند.
وی با اشاره به وضعیت مختلف جامعه بیان کرد: گروههایی که تمایلی به ازدواج ندارند، دستهای که فرزندآوری را به تأخیر میاندازند و افرادی که به داشتن یک یا دو فرزند بسنده میکنند، ضرورت تغییر فرهنگ و نگرش اجتماعی را نشان میدهد.
آیتالله محمدی لائینی پیششرطهای تغییر فرهنگ جمعیتی را شامل ثبات در مشوقها و سیاستهای حمایتی، مقابله با فرهنگهای جایگزین مانند نگهداری حیوانات خانگی به جای فرزندآوری و نظارت دقیق بر اماکن عمومی دانست و تأکید کرد: مدیرانی که خود به تجرد یا تکفرزندی گرایش دارند، نمیتوانند مبلّغ مؤثری برای جوانی جمعیت باشند و الگوهای موفق باید تکثیر شوند.
وی سلامت و محیط زیست را از عوامل مؤثر بر جمعیت برشمرد و گفت: مدیریت بیماریهای صعبالعلاج، کاهش سوانح جادهای، کنترل سموم و کودهای شیمیایی، آلودگی هوا، خشک شدن تالابها و مدیریت پسماندها از پیشنیازهای افزایش جمعیت است.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اهمیت ورزش و اوقات فراغت جوانان افزود: نبود برنامهریزی مناسب در حوزه ورزش و سرگرمی انرژی جوانان را به مسیرهای نادرست هدایت میکند و پروژههای نیمهتمام ورزشی باید به مراکز نشاط و تربیت تبدیل شوند.
آیتالله محمدی لائینی بر حمایت از زوجهای نابارور و کاهش هزینههای درمانی بیماران خاص تأکید کرد و یادآور شد: مسئله جمعیت باید از سخنرانی فراتر رفته و به اقدامات عملی و پیگیری مستمر تبدیل شود و نهادهای مرتبط از جمله استانداری و مرکز بهداشت مصوبات قانونی را به دقت اجرا کنند.
وی در پایان اظهار داشت: با مدیریت افراد دغدغهمند و فرهنگشناس میتوان شاهد ارتقای فرهنگ خانواده و افزایش جمعیت در استان بود و این مهم ضامن تداوم نسلهای جوان و سلامت اجتماعی است.
