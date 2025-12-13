جوانی جمعیت نیازمند عزم ملی و پرهیز از تصمیمات مقطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر شنبه در همایش «جوانی جمعیت» در ساری، هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با ابراز خوشحالی از توجه دوباره به موضوع فرزندآوری اظهار کرد: یکی از شیرین‌ترین رویدادهای زندگی هر خانواده، تولد فرزند است و این مسئله باید به مهم‌ترین مطالبه اجتماعی تبدیل شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در استان گفت: در مدت دو تا سه ماه اخیر، جهشی قابل توجه نسبت به دو سال گذشته در واگذاری زمین به خانواده‌ها انجام شده و حدود ۷۰ مورد واگذاری ثبت شده است؛ اقدامی که شایسته تقدیر است و لبخند را بر چهره خانواده‌ها نشانده است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به نرخ رشد جمعیت زیر یک درصد افزود: این وضعیت شبیه حال بیماری در حال احتضار است؛ اگر این روند ادامه پیدا کند، کشور در آینده‌ای نه‌چندان دور با بحران جدی جمعیتی روبه‌رو خواهد شد. سقوط جمعیت باید متوقف و به صعود تبدیل شود.

آیت‌الله محمدی لائینی با انتقاد از کندشدن روند مشوق‌ها تصریح کرد: جای سوال دارد چرا برخی مشوق‌های مؤثر متوقف یا کُند شده‌اند. همان‌گونه که در طرح مسکن ملی شاهد توقف‌های طولانی بودیم، در حوزه جمعیت نیز تعلل می‌تواند خسارت‌بار باشد.

وی ادامه داد: اگر خانواده‌ها زودتر از این مشوق‌ها بهره‌مند می‌شدند، امروز با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه نبودند. با این حال، از استاندار، مسئولان استانی و همه دست‌اندرکارانی که با نگاه مثبت و پیگیری‌های مؤثر در این مسیر گام برداشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران در پایان تأکید کرد: جوانی جمعیت نیازمند عزم ملی، تداوم حمایت‌ها و پرهیز از تصمیمات مقطعی است و این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.