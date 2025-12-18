انگلیس ۲۴ فرد و نهاد روسیه را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دولت انگلیس امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای از وضع تحریم‌هایی علیه روسیه به بهانه درگیری‌ها در اوکراین خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی دولت انگلیس در این خصوص آمده است: ۲۴ فرد و نهاد به فهرست تحریم‌ها علیه روسیه اضافه شدند. در این موارد، شرکت‌های نفتی روسیه نیز وجود دارند.

خبرگزاری الجزیره در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: لندن به عنوان بخشی از تحریم‌های ضد روسی، محدودیت‌هایی را علیه ۵ فرد و ۱۹ نهاد اعمال می‌کند.

تا کنون اطلاعات دقیقی از نام افراد و نهادهای تحت تحریم رسانه‌ای نشده است.