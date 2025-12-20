به گزارش خبرنگار مهر، روحبخش بیگ زاده، شنبه شب در آئین تجلیل از کارکنان پلیس راه جنوب کرمان با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه نیروهای پلیس راه و عوامل اجرایی اظهار داشت: در جریان بارندگی‌های اخیر قرارگاه پلیس راه جنوب کرمان با حضور میدانی و تلاش شبانه‌روزی نهایت همکاری و مسئولیت‌پذیری را از خود نشان داد.

وی افزود: اگر امروز در محورهای ارتباطی جنوب کرمان شاهد کمترین خسارت‌های مالی و عدم وقوع تلفات جانی هستیم، این امر نتیجه هماهنگی مطلوب بین پلیس راه مدیریت بحران، دستگاه‌های خدمات رسان و همراهی مردم بوده است.

فرماندار جیرفت با اشاره به شدت بارندگی‌های اخیر تصریح کرد: در این مدت بیش از ۱۷۰ میلی‌متر بارندگی در سطح شهرستان ثبت شد که با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، میزان قابل‌توجهی محسوب می‌شود، اما با برنامه‌ریزی مناسب و اقدامات پیشگیرانه، خوشبختانه هیچ مشکل حادی در سطح شهرستان گزارش نشد.

بیگ زاده، تصریح کرد: مدیریت بحران زمانی موفق خواهد بود که تمامی دستگاه‌ها با روحیه همکاری و تعامل در کنار یکدیگر قرار بگیرند و تجربه بارندگی‌های اخیر نشان داد که این هماهنگی در شهرستان جیرفت به‌خوبی شکل گرفته است.

وی به برخی مطالبات و مشکلات مطرح شده از سوی کارکنان انتظامی اشاره کرد و گفت: موضوع زمین‌های واقع در ورودی شهر و مشکلات مرتبط با آن‌ها به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و پیگیری‌های لازم برای رفع این معضل در حال انجام است.

فرماندار جیرفت با اشاره به مشکلات زمین‌های کارکنان نظامی بیان کرد: کارکنان خدوم نیروهای نظامی و انتظامی بیش از ۲۰ سال است که با مشکل زمین مواجه هستند و برای رفع این مشکل از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های پلیس راه جنوب کرمان خاطرنشان کرد: حفظ جان مردم و تأمین امنیت جاده‌ای از مهم‌ترین اولویت‌هاست و قدردانی از خادمان این عرصه کمترین وظیفه مدیران اجرایی است.