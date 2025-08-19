  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶

خبرنگاران جیرفت در جذب سرمایه گذاران بهترین عملکرد را داشتند

خبرنگاران جیرفت در جذب سرمایه گذاران بهترین عملکرد را داشتند

جیرفت- فرماندار شهرستان جیرفت گفت: طی چند ماه اخیر با کمک اصحاب رسانه جیرفت در حوزه سرمایه گذاری اتفاقات خوبی افتاده است و خبرنگاران در این زمینه بهترین عملکرد را داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، روح بخش بیگ زاده، شامگاه سه شنبه در آئین تجلیل از اعضای بسیج رسانه جیرفت، خبرنگاران را چشم بیدار، وجدان آگاه و زبان گویای مردم دانست و اظهار داشت: رسالت خبرنگاران بیشتر از انتقال خبر است و در واقع خبرنگار پل ارتباطی بین مردم و مسئولان است.

وی با اشاره به نقش خبرنگاران در جذب سرمایه گذاران، خاطرنشان کرد: طی چند ماه اخیر با کمک اصحاب رسانه در حوزه سرمایه گذاری اتفاقات خوبی افتاده است و خبرنگاران در این زمینه بهترین عملکرد را داشتند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید عمرانی خبرنگار ایسنا، خاطرنشان کرد: شهید عمرانی خبرنگاری متعهد و اخلاق مدار بود که همواره پیگیر مشکلات مردم بود و در رفع مشکلات حوزه کشاورزی و آثار تاریخی فعالیت داشت و اولین تصاویری که از زلزله بم منتشر شد توسط این خبرنگار شهید بود.

کد خبر 6565572

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها