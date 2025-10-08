به گزارش خبرگزاری مهر، روح بخش بیگ زاده در دیدار با مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان، با اشاره به ظرفیت‌های بالای شهرستان جیرفت، بر لزوم همکاری بیشتر با رسانه ملی برای معرفی این توانمندی‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جیرفت دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف است، گفت: با همکاری و همراهی صداوسیمای استان کرمان تلاش داریم تا اتفاقات خوبی در حوزه اطلاع‌رسانی و معرفی پتانسیل‌های شهرستان رقم بخورد.

فرماندار جیرفت رسانه را پل ارتباطی بین مردم و مسئولان دانست و اظهار داشت: رسانه‌ها چشم بینای جامعه هستند و می‌توانند با تبیین درست مسائل مسیر توسعه را هموار کنند.

بیگ زاده، با اشاره به نقش مؤثر رسانه‌ها در جذب سرمایه‌گذاری افزود: در سال جاری ۲۸ همت سرمایه‌گذاری در شهرستان جیرفت صورت گرفته که رسانه‌ها در تحقق این هدف نقش به سزایی داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نقش اول را ایفا می‌کنند و نقش‌آفرینی آنان در توسعه همه‌جانبه منطقه غیرقابل انکار است.

فرماندار جیرفت از نیاز به تقویت نیروی انسانی صداوسیما در شهرستان جیرفت خبر داد و گفت: درخواست نیروی کمکی برای دفتر صداوسیما در جیرفت ارائه شده تا بتوانیم با توان بیشتر ظرفیت‌های منطقه را معرفی کنیم.

گفتنی است، در این دیدار بر هم‌ افزایی و تعامل بیشتر میان فرمانداری جیرفت و صداوسیمای مرکز کرمان برای معرفی هرچه بهتر قابلیت‌های جیرفت تأکید شد.