شنیده شدن صدای انفجارهای شدید از سمت نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عناصر ارتش رژیم صهیونیستی به حملات خود علیه نوار غزه ادامه می‌دهند به طوری که طی ساعات گذشته به صورت گسترده خانه‌های فلسطینی‌ها را در شرق شهر غزه با خاک یکسان کردند. این حملات باعث شد صدای انفجارهای شدید در منطقه به گوش برسد.

بر اساس این گزارش، همزمان با عملیات گسترده تخریب منازل فلسطینی‌ها در شرق و جنوب خان یونس واقع در جنوب نوار غزه تانک‌های رژیم صهیونیستی نیز به سمت مردم آتش گشودند.

این حملات تانک‌های رژیم صهیونیستی در شرق شهر غزه نیز به شدت انجام شد.

همچنین گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که اشغالگران صهیونیست طی روز گذشته در شرق استان خان یونس پیش روی کرده و مناطق جدیدی را جزو خط زرد اعلام کردند.

جنبش حماس تاکید کرد که این تجاوزات نقض آشکار توافق آتش بس اعلام شده در نوار غزه به شمار می‌رود.