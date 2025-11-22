اعضای کمیسیون امنیت ملی: واکنش قاطع به قطعنامه آژانس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات جلسه فوق‌العاده این کمیسیون که صبح امروز شنبه اول آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه با حضور معاونان وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی و با محوریت بررسی قطعنامه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.

وی بیان کرد: در این جلسه، غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه گزارشی از فرایند تصویب قطعنامه اخیر ارائه کرد و تأکید داشت که این قطعنامه غیرحقوقی و غیرقانونی است. وی همچنین بر ضرورت واکنش متناسب جمهوری اسلامی ایران به این قطعنامه تأکید کرد و افزود که ما حتما واکنش نشان خواهیم داد و در ادامه هم تاکید کرد که وزارت امور خارجه لغو توافق قاهره را رسماً به مدیرکل آژانس اعلام کرده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه نیز در این نشست گزارشی از فرآیند تصویب قطعنامه اخیر به اعضای کمیسیون ارائه و تاکید کرد که این قطعنامه غیرحقوقی و غیرقانونی بوده و بر ضرورت واکنش متناسب جمهوری اسلامی ایران به این قطعنامه تاکید کرد و گفت حتما ما واکنش نشان خواهیم داد. همچنین وی در ارتباط با تفاهم یا توافق قاهره نیز گفت که وزارت امور خارجه رسما لغو این توافق را به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است.

وی افزود: کمالوندی، معاون سازمان انرژی اتمی نیز در ادامه این نشست، گزارش مشابهی ناظر به قطعنامه اخیر آژانس در حوزه هسته‌ای به اعضا ارائه و پیشنهادهای خود برای واکنش را مطرح کرد.

این نماینده مجلس گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این جلسه نسبت به قطعنامه آژانس به‌ شدت اعتراض و انتقاد کردند و آن را سیاسی و غیرقانونی دانستند و تأکید کردند که انتظار می‌رود واکنش قاطع و متناسبی نسبت به این اقدام ظالمانه صورت گیرد.

رضایی بیان کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در جمع بندی جلسه تاکید کرد که نباید در برابر دشمن منفعل باشیم و از شکل گیری برخی مباحث در ارتباط با مذاکره با آمریکا نیز انتقاد کرد؛ عزیزی در ادامه گفت مذاکره با آمریکا برای منافع ملی و ملت ایران ضرر دارد و خواستار پاسخ قاطع نسبت به زیاده خواهی و قطعنامه ظالمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخشی از این نشست، پیش نویس طرح اقدام متقابل در برابر تصمیمات خصمانه علیه ملت ایران مطرح شد؛ با توجه به نقض فاحش تعهدات از سوی برخی اعضای برجام و سوءاستفاده ابزاری و غیرقانونی از سازوکار اسنپ بک یا ماشه جهت اعمال فشار بر ملت ایران و همچنین با توجه به اینکه اقدامات خصمانه مذکور غیرقانونی و بر علیه امنیت ملی ایران تلقی می شود، طرح مذکور با هدف ایجاد بازدارندگی ارائه شده است.

وی در این راستا، گفت: پیش‌نویس این طرح مشتمل بر ۶ ماده بوده و وظایف و تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف و دولت در زمینه اقدام متقابل هسته‌ای، تحریمی، جهش در توانمندی‌های راهبردی، دفاعی، قضایی، امنیتی و حقوقی برشمرده است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرح مذکور در مرحله پیش‌نویس بوده و در این نشست، بررسی اولیه‌ صورت گرفت لذا مقرر شد دستگاه‌های مختلف روی آن کار کنند و ان‌شاءالله در جلسات آینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مورد بررسی دقیق تر و جدی تر قرار خواهد گرفت.