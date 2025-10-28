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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با وزیر اطلاعات

جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با وزیر اطلاعات

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در جلسه این کمیسیون، سوالات تعدادی از نمایندگان از وزیر اطلاعات مطرح و بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی در تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: اعضای کمیسیون و تعدادی از نمایندگان میزبان حجت الاسلام و سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات بودند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این نشست سوالات تعدادی از نمایندگان از وزیر اطلاعات طرح و مورد بررسی قرار گرفت. حجت‌الاسلام حمید رسایی و حسین صمصامی سوالات خود را مطرح کردند و پس از دریافت پاسخ، از اظهارات وزیر اطلاعات قانع نشدند.

وی بیان کرد: در ادامه علیرضا عباسی سوال خود را مطرح کرد که پس از دریافت پاسخ از وزیر اطلاعات، مقرر شد در بازه زمانی مشخصی بررسی بیشتری انجام شود. همچنین احمد بیگدلی از دیگر افراد سوال کننده بود که از پاسخ‌های وزیر اطلاعات قانع شد.

کد مطلب 6637147
زهرا علیدادی

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