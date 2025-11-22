به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرک ایران، از اعطای مهلت یک هفته‌ای برای صادرکنندگان فاقد رتبه بندی خبر داد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به مشکلات اجرایی ایجاد شده در گمرکات جهت صادرات کالاهای فاسد شدنی به دلیل عدم کفایت سقف صادراتی برخی صادرکنندگان، اعلام کرد: به منظور مدیریت مشکلات ایجاد شده در گمرکات، این سازمان امکان صادرات کارت‌های بازرگانی با شرایط مذکور را حداکثر به میزان ۵۰ هزار دلار بدون رعایت مفاد بخشنامه شماره ۵۶۳۳۱۱۸ با موضوع «ضرورت استفاده از ضمانت‌نامه بانکی برای دارندگان کارت بازرگانی بدون رتبه بندی و سوابق صادراتی» مجاز اعلام کرده و این امکان را تا روز شنبه ۸ آذرماه مجدد فراهم آورده است.

مهلت اعطا شده تمدید نخواهد شد.