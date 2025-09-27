به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا غفراللهی در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد اظهار کرد: کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از سوءاستفاده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای موجب شد تا سازمان توسعه تجارت صادرات با کارت‌های فاقد امکان رتبه‌بندی را محدود کند.

وی افزود: بر اساس بخشنامه صادره، این کارت‌ها تنها با ارائه ضمانت‌نامه بانکی مجاز به انجام صادرات خواهند بود.

غفراللهی بیان کرد: اگرچه اجرای این تصمیم قرار بود از ۲۴ مرداد عملیاتی شود، اما برای همراهی با صادرکنندگان تا پایان شهریور به تعویق افتاد.

وی تأکید کرد: این سیاست از ابتدای مهرماه به‌طور قطعی اجرایی می‌شود و صادرکنندگان جدید نیز مشمول آن خواهند بود.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت با اشاره به فرایند اهلیت‌سنجی کارت‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: در صورت احراز اهلیت صادرکنندگان و اطمینان از ایفای تعهدات ارزی، امکان صادرات بدون نیاز به ضمانت‌نامه بانکی فراهم خواهد شد.

به گفته وی، این اقدام در جهت تسهیل فعالیت صادرکنندگان معتبر و تازه‌وارد به عرصه تجارت صورت گرفته است.