به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا غفراللهی در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد اظهار کرد: کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از سوءاستفاده کارتهای بازرگانی اجارهای موجب شد تا سازمان توسعه تجارت صادرات با کارتهای فاقد امکان رتبهبندی را محدود کند.
وی افزود: بر اساس بخشنامه صادره، این کارتها تنها با ارائه ضمانتنامه بانکی مجاز به انجام صادرات خواهند بود.
غفراللهی بیان کرد: اگرچه اجرای این تصمیم قرار بود از ۲۴ مرداد عملیاتی شود، اما برای همراهی با صادرکنندگان تا پایان شهریور به تعویق افتاد.
وی تأکید کرد: این سیاست از ابتدای مهرماه بهطور قطعی اجرایی میشود و صادرکنندگان جدید نیز مشمول آن خواهند بود.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت با اشاره به فرایند اهلیتسنجی کارتهای بازرگانی خاطرنشان کرد: در صورت احراز اهلیت صادرکنندگان و اطمینان از ایفای تعهدات ارزی، امکان صادرات بدون نیاز به ضمانتنامه بانکی فراهم خواهد شد.
به گفته وی، این اقدام در جهت تسهیل فعالیت صادرکنندگان معتبر و تازهوارد به عرصه تجارت صورت گرفته است.
