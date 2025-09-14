توزیع ۵ هزار بسته معیشتی در حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محیالدین طاهری صبح شنبه در مراسم توزیع ۵ هزار بسته معیشتی میان خانوادههای نیازمند مراکز افق بقاع متبرکه در حرم مطهر سیدعلاالدین حسین (ع)، گفت: بستههای معیشتی به صورت ماهانه و بر اساس دستور رئیس سازمان اوقاف کشور، میان مراکز افق بقاع متبرکه توزیع میشود.
وی ادامه داد: علاوه بر این کمکها، اقدامات حمایتی دیگری نیز برای نیازمندان ساکن اطراف حرم در دستور کار قرار دارد.
تولیت حرم مطهر سیدعلاالدین حسین (ع) افزود: تأمین هزینههای این بستهها با مشارکت ادارهکل اوقاف، مجموعه حرم مطهر و خیرین صورت میگیرد، با قوت ادامه مییابد.
حجت الاسلام طاهری تصریح کرد: بیش از هزار خانوار در اطراف حرم تحت پوشش مرکز افق قرار دارند که اولویت نخست با ۵۰۰ خانوار است. با این حال، توزیع بستهها به صورت دورهای و بر اساس اولویتبندی انجام میشود و محدود به گروه خاصی نیست.
نظر شما