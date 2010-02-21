خرس طلایی برلین به سینمای ترکیه رسید

به گزارش مهر از اسکرین دیلی "عسل"سومین قسمت از سه گانه سینمایی کاپلانوغلو پس از دو فیلم "شیر" و" تخم مرغ" است .این نخستین بار است که یک فیلمساز اهل ترکیه برنده جایزه خرس طلایی جشنواره برلین می‌شود.



پیش از این در سال 2004 فاتح آکین فیلمساز ترک تبار و تبعه آلمان با فیلم "برو جلو" برنده جایزه خرس طلایی برلین شده بود.

"عسل" که محصول مشترک آلمان و ترکیه است همچنین برنده جایزه ویژه هیات داوران در بخش مسابقه شده بود.



سینمای اروپای شرقی را می توان برنده اصلی جشنواره برلین دانست. چرا که در این شب چهار جایزه به فیلم‌های این منطقه تعلق گرفت.فیلم " چگونه تابستان را به پایان رساندم" ساخته الکسی پوپوگربسکی محصول روسیه برنده جایزه خرس نقره ای بهترین بازیگر مرد جشنواره شد.این جایزه به طور مشترک به دو بازیگر فیلم یعنی گریگوری دوبریگین و سرگی پوسکپالیس اهدا شد.در حالی که پاول کوستومارف فیلمبردار فیلم نیز جایزه بهترین فیلمبرداری را به خود اختصاص داد.



علاوه بر آن فیلم رومانیایی "اگر بخواهم سوت بزنم ، سوت می زنم " ساخته فلوریان سربان برای دستیابی به چشم اندازی تازه در سینمای هنری برنده جایزه آلفرد باوئر شد. این فیلم همچنین جایزه بزرگ هیات داوران جشنواره را نیز دریافت کرد.



در حالی که فیلم هایی از سینمای آسیا آغاز کننده و به پایان رساننده جشنواره امسال بودند ، این سینما از جوایز بی نصیب نماند.وانگ کوانان که در سال 2007 جایزه خرس طلایی را برای ساخت فیلم "عروسی تویا" به دست آورده بود ، امسال جایزه جایزه خرس نقره ای بهترین فیلمنامه را برای فیلم " جدا و با هم " به خود اختصاص داد.



جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر نیز به شینوبا تراجیما بازیگر ژاپنی فیلم "کاتر پیلار" ساخته کوجی واکاماتسو اهدا شد.

رومان پولانسکی فیلمساز جنجالی که در حبس خانگی به سر می برد هم جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی را برای ساخت فیلم "روح نگار" دریافت کرد.



مراسم اختتامیه در حضور 1600 مهمان در برلیناله پالاست برگزار شد.



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