به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، شبکه نمایش در سه شب آغازین آذر، مجموعه سهگانه روحالله حجازی شامل «سبز به رنگ زمرد»، «سپید به رنگ مروارید» و «سرخ به رنگ عقیق» روی آنتن میبرد؛ سه اثری که با روایتهایی متفاوت، در دنیای مفهومی رنگها سفر میکنند.
فیلم سینمایی «سبز به رنگ زمرد» به کارگردانی سید روحالله حجازی، شنبه ۱ آذر ساعت ۱۹ پخش میشود.
این فیلم داستان مادر یک جاویدالاثری است که منتظر بازگشت فرزندش است. جنگ چند سالی است که به پایان رسیده است و مادر پیری در خانهاش بالای تپه مشرف به روستا و در کوران زمستان سوزناک در انتظار بازگشت فرزند مفقودالاثرش است. اتاق، وسایل و حتی مغازه پسرش را در روستا نگه داشته به امید آن روز که پسرش باز گردد. او به همین نیت چندین سال است که روضهای برپا میکند و نذر میکند تا فرزندش به آغوشش برگردد. اما بارش برف زیاد و بسته شدن جاده مانع از ادای نذرش میشود.
رابعه مدنی، رحمان باقریان، علیرضا جعفری و مروارید کاشیان در این فیلم نقشآفرینی کردهاند.
فیلم «سپید به رنگ مروارید» به کارگردانی سید روحالله حجازی یکشنبه ۲ آذر روانه آنتن میشود.
این فیلم داستان زندگی مادری است که فرزندش احمد سالهاست که زندگی نباتی دارد و او در این مدت از خانه بیرون نرفته و از احمد مراقبت میکند. عروسی پسر دومش ایمان است ولی قصد دارد به خاطر احمد به عروسی نرود تا اینکه دختری به نام سحر به خانه آنها میآید و میگوید که احمد را بارها از ایستگاه اتوبوس روبروی خانهشان دیده و برای دیدنش آمده و چند روز بعد تعریف میکند که نامزدش را که بیمار بوده رها کرده و به خارج از کشور رفته و پس از مرگش عذاب وجدان دارد.
رابعه مدنی، شاهرخ استخری، لیندا کیانی، سهی بانو ذولقدر، حسام محمودی، مینا سلیمی و فرزاد رمضانی در فیلم تلویزیونی «سپید به رنگ مروارید» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «سرخ به رنگ عقیق» به کارگردانی سید روحالله حجازی دوشنبه ۳ آذر تماشایی میشود.
علی دهکردی، رابعه مدنی، شیوا ابراهیمی، گیلدا ویشکی، یوسف زقورزاده و میثم راشدی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پیرزنی به نام عقیق که ۲۰ سال چشم انتظار پسرش داوود که مفقودالاثر شده است و حالا بعد از ۲۰ سال خبر رسیدن پیکر پسرش را برای او آوردهاند و او برای دیدار با پسرش به شهر خود و خانهای که تنها دیوارهای آن باقی مانده باز گشته است و او برای سنگ قبر پسرش به دنبال یک قطعه عکس میگردد.
نظر شما