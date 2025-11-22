  1. استانها
استاندارکرمان: بسیج بهترین ابزار رصد مسائل محلی و تکمیل چرخه خدمت است

کرمان- استاندار کرمان گفت: بسیج با گستردگی یگان‌ها و شبکه مردمی خود بهترین ابزار برای رصد مسائل محلی و تکمیل چرخه خدمت است .

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در مراسم آغاز رزمایش کارزار خدمت به مناسبت هفته بسیج، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر مدیریت محله محور گفت: این رویکرد با هدف هم افزایی دستگاه‌ها در کشور دنبال می‌شود و در کرمان نیز در حال حاضر ۱۱۹ شورای پیشرفت محله برای هماهنگی فعالیت‌ها تشکیل شده است.

وی با اشاره به مشکلات برخی محلات و روستاهای کرمان افزود: بسیج با گستردگی یگان‌ها و شبکه مردمی خود بهترین ابزار برای رصد مسائل محلی و تکمیل چرخه خدمت است و پایگاه‌های بسیج می‌توانند به مرکز پایش و اقدام محله محور تبدیل شوند.

استاندار کرمان «مسئله‌شناسی محلات» را نخستین ضرورت مدیریت محله‌محور دانست و با اشاره به تجربه دفاتر تسهیل گری گفت: تعطیلی این دفاتر جای تأسف دارد، اما مسئله‌شناسی همچنان می‌تواند با استفاده از ظرفیت مسجد و همکاری دستگاه‌ها دنبال شود.

وی «اقدام و مداخله مؤثر» را دومین محور این طرح اعلام کرد و افزود: هر مسئله باید متولی مشخص داشته باشد و پیگیری‌ها با حضور دستگاه‌های دولتی، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت مستقیم مردم انجام شود.

طالبی، «توانمندسازی محلات» را سومین محور مدیریت محله محور عنوان کرد و گفت: تشکیل گروه‌های محلی از جمله مادران، دانش‌آموزان، معلمان و کسبه می‌تواند شبکه‌ای مؤثر برای افزایش امید و اثربخشی اقدامات ایجاد کند.

به گفته استاندار کرمان، خدمات مورد نیاز محلات شامل خدمات آموزشی برای ارتقای دانش و پیشگیری از آسیب‌ها، خدمات اجتماعی برای شناسایی و حمایت از خانواده‌های نیازمند، خدمات عمرانی همچون روشنایی، آسفالت و آبرسانی، و خدمات اقتصادی برای ایجاد اشتغال و مهارت‌آموزی است.

وی ابراز امیدواری کرد: با نقش‌آفرینی همه دستگاه‌ها در چارچوب مدیریت محله محور، عملکرد مطلوبی در ارتقای توانمندی محلات به‌ویژه مناطق حاشیه‌ای حاصل شود.

