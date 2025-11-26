استاندار کرمان: بسیج در کرمان یک فرهنگ و مکتب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، پیش از ظهر چهارشنبه در رزمایش اقتدار بسیجیان استان کرمان که د ر مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با اشاره به سابقه حضور بسیج در دوران دفاع مقدس و فعالیتهای آن در دورههای مختلف سازندگی و خدماترسانی، اظهار کرد: از افتخارآفرینیهای صحنههای جنگ و شهادت تا خدمات به محرومان و مقاومت در برابر زیادهخواهان عالم؛ بخشی از هویتی است که بسیج را در کرمان و کشور ماندگار کرده است.
وی نقش سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را در معرفی کرمان به عنوان سرزمین مقاومت یادآور شد و افزود: بسیج در ادامه مکتب شهید سلیمانی، نماد انسجام، اتحاد ملی و کار و خدمت در عرصههای مختلف است.
وی ادامه داد: امروز در استان کرمان بسیج یک فرهنگ و یک مکتب است و نماد انسجام، اتحاد ملی و خدمت در عرصههای مختلف و متنوع در مشکلات امروز جامعه به شمار میرود.
استاندار کرمان با بیان اینکه در یکسال گذشته در هر گوشه از استان شاهد حضور بسیجیان در صحنههای مختلف بودیم تصریح کرد: امروز جامعه ما آرامش و امید را با بسیج تجربه میکند و بسیج نقطه اتکای مردم استان کرمان است.
طالبی، ابراز امیدواری کرد که هماهنگی و تعامل میان بسیج و ارکان مختلف حاکمیت و همچنین ارتباط مؤثر میان بسیج و مردم بیش از پیش تقویت شود.
وی تأکید کرد: با استمرار این همافزایی، میتوان شاهد رویش جوانههای خدمت و نقشآفرینی گستردهتر بسیج در مسیر توسعه و تحول استان کرمان بود.
