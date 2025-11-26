استاندار کرمان: آمادگی کرمان برای مقابله با بحران ها افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، صبح چهارشنبه در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمان که با حضور معاون سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد با اشاره به اهمیت افزایش آمادگی استان کرمان برای مقابله با بحران‌ها گفت: ضروری است ستاد مدیریت بحران استان کرمان به صورت جدی در حوزه پیشگیری و ارتقای آمادگی دستگاه‌ها مصوباتی داشته و طبق زمانبندی، اقدامات لازم اجرایی شوند.

وی، نقشه‌بندی مخاطرات در دو سند تدوینی استان کرمان را بسیار مهم دانست و گفت: نقشه مخاطرات به تصمیمات مناسب در راستای پیشگیری و آمادگی مقابله با بحران کمک می‌کند.

استاندار کرمان، ایمن سازی در اماکن عمومی و نظارت بر ساخت و سازها را لازم و مورد تاکید دانست و گفت: اطلاعات مرتبط با بحران، امکانات و اولویت‌هایی که ممکن است فراروی ما باشند؛ باید به روز رسانی شوند.

طالبی، با اشاره به طرح «مدیریت محله محور» تصریح کرد: موضوع بحران در رویکردهای محله محور می‌تواند پررنگ دیده شود و در همین راستا می‌توان شبکه‌ای از داوطلبان آموزش دیده در محلات و راه‌اندازی پایگاه‌های محله‌ای را داشته باشیم.

وی از اهمیت مدیریت فضای رسانه‌ای در بحران نیز سخن گفت و ادامه داد: لازم است زمینه اطلاع‌رسانی خوب و کمپین‌ها برای آماده باش و آموزش عمومی با کمک رسانه‌ها ایجاد شود.

طالبی، توجه دستگاه‌های ملی برای ارتقای تجهیزات در استان پرمخاطره کرمان را مورد تاکید قرار داد و گفت: کرمان با حوادث متعدد روبرو است و به لحاظ جغرافیایی نیز می‌تواند استان‌های اطراف را پوشش دهد و لذا انبارهای امدادی استان باید برخوردار از امکانات لازم باشند.

استاندار کرمان با اشاره به برنامه‌های استان کرمان در راستای پیشگیری و افزایش تاب‌آوری، افزود: مجموعه این اقدامات می‌تواند استان کرمان را به الگوی مدیریت بحران کشور تبدیل کند و نگاه کشور به کرمان برای پایلوت کشور به لحاظ تأمین امکانات و تجهیزات باشد.