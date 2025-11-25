به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی، در آئین دور دوم رویداد «امید» (پویش ملی توان‌افزایی شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارهای فناور و دانش‌بنیان) با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قابل‌توجه استان در حوزه فناوری و نوآوری گفت: با وجود این ظرفیت‌ها، استان کرمان با عقب‌ماندگی‌هایی در این بخش مواجه است که همین امر ضرورت توجه ویژه برای فعال‌سازی این توانمندی‌ها را دوچندان می‌کند.

طالبی، با اشاره به راهبرد تحول مبتنی بر نوآوری در استان اظهار داشت: در راهبردهای استان، حوزه فناوری و دانش‌بنیان به‌عنوان یک استراتژی برای جهش اقتصادی در نظر گرفته شده و در این مسیر نقش جوانان، استارت آپ‌ها، دانشگاه‌ها و نیروهای خلاق بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: برگزاری چنین رویدادهایی به شکوفایی ایده‌ها و فعال‌شدن حوزه فناوری و نوآوری در استان کمک می‌کند.

استاندار کرمان با ابراز تأسف از عدم تحقق ظرفیت‌های دانش‌بنیان استان ادامه داد: جای تعجب است که با وجود تمامی ظرفیت‌های مناسب در استان، آنچه باید در حوزه دانش‌بنیان طی سال‌های گذشته محقق می‌شد، به انجام نرسیده است.

استاندار کرمان با برشمردن مزیت‌های صنعتی و معدنی استان تصریح کرد: استان در حوزه‌های صنعتی و معدنی دارای مزیت‌های فراوانی است و حضور بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مانند گل‌گهر، شرکت ملی مس و خودروسازی‌های بزرگ این موضوع را تقویت می‌کند.

وی افزود: صندوق بازنشستگی کارکنان مس که بخش عمده سرمایه و بازنشستگان آن متعلق به استان کرمان است نمونه‌ای از این ظرفیت‌هاست و ذیل این صندوق ۷۴ شرکت فعالیت می‌کنند که در موضوعات مختلف، از حوزه‌های دانش‌بنیان تا سایر بخش‌ها، مشغول به کار هستند.

طالبی خاطرنشان کرد: فرصت‌های فراوانی در درون صنایع استان برای حوزه دانش‌بنیان وجود دارد؛ از راهکارهای هوشمند استخراج معادن و روش‌های نوین فرآوری گرفته تا استفاده از هوش مصنوعی در بخش معدن که در سطح جهان بسیار مورد توجه است.

استاندار کرمان افزود: حتی در کرمان نیز برخی معادن اقداماتی در این حوزه انجام داده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به مزیت‌های بخش کشاورزی بیان کرد: در حوزه کشاورزی نیز با صادرات محصولاتی مانند پسته و خرما، استان کرمان صادرات‌محور است و زمینه برای فعالیت در بخش‌های فرآوری، صنایع تبدیلی، بیوتکنولوژی، کشاورزی هوشمند و گلخانه‌ها به‌خوبی فراهم است.

استاندار کرمان انرژی را نیز حوزه‌ای پرظرفیت عنوان کرد و گفت: استان کرمان مستعد اجرای پروژه‌های انرژی‌های نو و نوآوری در تولید انرژی است و در انرژی خورشیدی جایگاه ممتازی در کشور دارد.

طالبی افزود: فرصت‌ها و زمینه‌های ایجاد و توسعه انرژی بادی نیز در استان فراهم است.

طالبی با اشاره به نقش فناوری در توسعه گردشگری اظهار داشت: گردشگری یکی از مزیت‌های مهم استان است که فناوری و نوآوری می‌تواند در آن نقش بسیار جدی ایفا کند.

مقام عالی دولت در استان کرمان افزود: امروزه بسیاری از پلتفرم‌ها بر اساس ظرفیت‌های گردشگری نقاط مختلف دنیا شکل گرفته‌اند و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است.

وی در تحلیل چالش‌های پیش‌رو افزود: متأسفانه در گذشته راهبری واحدی برای حوزه فناوری و نوآوری در استان وجود نداشت و نبود ارتباط مؤثر میان نهادهای مرتبط، چالشی اساسی به شمار می‌رفت.

طالبی ادامه داد: با اقداماتی که انجام شده، این وضعیت رو به بهبود است و خوشبختانه اتفاقات بسیار خوبی رقم خورده است.

استاندار کرمان گفت: اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید در این حوزه برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم و در سند «کرمان برفراز» نیز ذیل راهبرد اقتصاد دانش‌بنیان، برنامه‌هایی در این حوزه تعریف شده است.

وی تأکید کرد: یکی از اقداماتی که باید به‌طور جدی پیگیری شود، ایجاد ارتباطی بسیار قوی و سیستماتیک با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است.

طالبی با اشاره به توافقات انجام‌شده برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گفت: در سفر اخیر دکتر افشین معاون علمی ریاست جمهوری به استان، توافق شد دو هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی از سوی شرکت مس به پروژه‌های دانش‌بنیان استان اختصاص یابد.

استاندار کرمان افزود: انتظار می‌رود با پیشتازی شرکت مس، سایر صنایع استان ازجمله گل‌گهر، گهر زمین و شرکت‌های خودروسازی نیز به همین میزان ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

طالبی خاطرنشان کرد: جدا از اعتبار مالیاتی، جهش فناوری می‌تواند با تکیه بر استعدادها و جوانان خلاق استان در فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ رخ دهد.

وی افزود: اگر بتوانیم این شرکت‌ها را در زمینه خرید خدمات و محصولات فناورانه همراه کنیم، یک جهش بزرگ رقم خواهد خورد و فناوری به‌عنوان جزئی از زنجیره ارزش فعالیت آنها قرار خواهد گرفت که می‌تواند نتایج بسیار مثبتی ایجاد کند.

استاندار کرمان تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و تصریح کرد: با مشارکت این صنایع، می‌توان صندوق مشترک سرمایه‌گذاری برای حمایت از فعالیت‌های فناورانه در حوزه‌های معدن، انرژی‌های نو، کشاورزی هوشمند، گردشگری دیجیتال و هوش مصنوعی ایجاد کرد.

طالبی ادامه داد: برای تحقق این اهداف، نیازمند حمایت ویژه از تهران هستیم تا ظرفیت‌های لازم برای استان فراهم شود و کرمان به‌عنوان استانی که می‌تواند جهش قابل‌توجهی در حوزه فناوری داشته باشد، دیده شود.

وی افزود: فرصت‌های لازم باید در اختیار سازمان‌های مرتبط با فناوری و نوآوری، از جمله پارک علم و فناوری، قرار گیرد.

استاندار کرمان در پایان گفت: پویش «امید» توانسته مباحث فناوری و نوآوری را در سراسر استان کرمان، حتی در شهرستان‌هایی که ممکن بود احساس بیگانگی با این مفاهیم داشته باشند، مطرح کند که بسیار امیدوارکننده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم این برنامه‌ها و حمایت‌های ملی، شاهد درخشش استان کرمان در حوزه دانش‌بنیان و نوآوری و معرفی ایده‌های خلاقانه جوانان استان کرمان باشیم.