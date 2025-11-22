به گزارش خبرگزاری مهر، درخواست نقش گل محمدی بر روی یکی از اسکناس‌ها یا مسکوکات توسط موزه گل محمدی ایران به رئیس‌جمهور ارائه شد تا همسو با ثبت جهانی گل محمدی، بستر حرمت و صیانت ملی از این کهن میراث فرهنگی و اقتصادی ایران فراهم شود.

ایرج رستگار، مؤسس موزه گل محمدی ایران با بیان این مطلب که گل محمدی ثروت جهانی است و ایران کانون تنوع ژنتیکی و از خاستگاه‌های اصلی گل محمدی در جهان به شمار می‌رود؛ گفت: گل محمدی نشان صلح ایران است که از این سرزمین به دیگر نقاط جهان ره سپرده است.

وی افزود: هرچند ثبت و صیانت جهانی گل محمدی ضرورت ملی است، اما نکته مهم آن که حرمت گذاری ملی به این کهن میراث گرانقدر پیش‎نیاز صیانت جهانی است. در این راستا از رئیس‌جمهور کشور درخواست شد در خصوص نقش گل محمدی بر روی یکی از اسکناس‌ها یا مسکوکات دستور لازم را صادر کنند.

رستگار تاکید کرد: گل محمدی به هر کشوری که پای گذاشته ارزش‌ها، آئین‌ها و سنت‌های متفاوتی برای آن منطقه آفریده است. بلغارستان به کشور گل شهره گشت و به دلیل کاشت گل محمدی در منطقه کازانالک، گل محمدی را به نام کازانالک رز به جهان معرفی کرد. عربستان آئین‌ها و سنت‌های مرتبط با گل محمدی در منطقه طایف را با نام رز طایف در یونسکو به ثبت رساند. میلر انگلیسی آن را با نام رز دمشقی به ثبت رسانده است. ترکیه نیز می‌کوشد تا عصاره گل محمدی را به نام عصاره رز اسپارتا در اتحادیه اروپا به ثبت رساند.

وی اضافه کرد: این در حالی است که بیش از ۲۵۰۰ سال پیش از جنوب فیروزآباد استان فارس صادرات اسانس و گلاب به هند و چین و دیگر نقاط جهان برقرار بوده است و اعراب ناب‌ترین گلاب جهان را به نام الورد الجوری مختص به جنوب استان فارس می‌دانند.

این نامه از اینجا قابل مشاهده است.