گلاب سیاه رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴ همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری از گلاب سیاه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران رونمایی شد.

گلاب سیاه محصولی نوین از گل محمدی است که توسط یک شرکت دانش بنیان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران رونمایی شد.

ایرج رستگار، محقق گیاهان دارویی با بیان این مطلب که گلاب سیاه بدون هیچ گونه ماده افزودنی کاربردهای مؤثری به عنوان ضدالتهاب طبیعی دارد و در زمینه تقویت سیستم ایمنی مؤثر است، گفت: کاهندگی اضطراب، آرامش بخشی و سلامت پوست از دیگر خواص کارآمد گلاب سیاه است.

وی رنگ سیاه گلاب را مربوط به شیوه تولید آن دانست و افزود: با شیوه جدید تولید ضمن آن که عطر گل محمدی همانند گل تازه شگفته است، عناصر تشکیل دهنده گل از پایداری و کیفیت بیشتر و بالاتری برخوردارند.

این کارشناس با اشاره به ضرورت توسعه فرآوری‌های گل محمدی در کشور، تاکید کرد: ایران کانون تنوع ژنتیکی گل محمدی در جهان است و تنوع ژنتیکی ثروت پنهان طبیعی است که در صنایع دارویی، آرایشی، بهداشتی و غذایی کاربرد دارد.

گفتنی است گلاب سیاه از بهمن ماه سال جاری به بازار می‌آید.