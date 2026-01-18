۱۴ شهرستان خراسان رضوی از نظر آبی در وضعیت بحرانی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امامی اظهار کرد: تعداد شهرهای قرمز درگیر بحران آبی استان از ۱۸ شهر با یک میلیون و ۳۳۸ هزار نفر جمعیت به ۱۴ شهر با جمعیت ۴۹۱ هزار و ۴۳۳ نفر در سال‌جاری کاهش یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی بیان کرد: شهرهای بحرانی استان در سال‌جاری شامل؛ گلبهار، تربت‌جام، نیشابور، قوچان، گناباد، تربت‌حیدریه، سبزوار، صالح آباد، تایباد، بردسکن، مشکان، قاسم آباد، شامکان و رادکان است.

وی اضافه کرد: ۲۰ شهر هم با ۱۲۲ هزار و ۱۴۱ نفر جمعیت در وضعیت «نارنجی» و هفت شهر با ۳۳ هزار و ۲۰۳ نفر در شرایط «زرد» قرار دارد.

امامی اظهار کرد: بایگ، خواف، چناران، خلیل آباد، باخرز، جغتای، کلات، خرو، مشهدریزه، گرماب، سمیع آباد، ریواده، احمدآباد صولت، رشتخوار، دولت آباد، شاندیز، طرقبه، فرهادگرد، محله‌های (نعمان، شریف آباد و حسن آباد) و چنار؛ شهرهای دارای وضعیت نارنجی و رباط سنگ، فریمان، بجستان، کاخک، ریوش، اسحاق آباد و سیدآباد شهرهای زرد هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی ادامه داد: در شهرهای قرمز تولید آب از مصرف کمتر و در شهرهای نارنجی تولید با مصرف برابر است.

وی خاطرنشان کرد: در شهرهای دارای وضعیت زرد نیز مشکل کیفی آب وجود دارد که با استفاده از منابع در اختیار سازمان‌ها، نهادها و نیز بخش کشاورزی نسبت به کیفی‌سازی آب اقدام می‌شود.

امامی گفت: در مجموع ۶۴۶ هزار و ۷۷۷ نفر در شهرهای استان در وضعیت قرمز، نارنجی و زرد قرار دارند که این تعداد در سال گذشته یک میلیون و ۷۵۵ هزار نفر بود.