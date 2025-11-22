به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی شامگاه شنبه در جریان دیدار با اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی شهدای کردستان گفت: این کنگره با یاد ۵۵۳۶ شهید استان، سال آینده برگزار خواهد شد تا فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک هفته بسیج، از حضور شرکت‌کنندگان قدردانی کرد و افزود: فرمایشات برادران و پیشکسوتان، تکلیف ما را در مسیر خدمت به انقلاب سنگین‌تر می‌کند.

فرمانده سپاه کردستان نقش نخبگان و خواص جامعه را در هدایت افکار عمومی مهم دانست و تصریح کرد: شما موتور محرکه جامعه هستید و می‌توانید با سازماندهی و هدایت صحیح، مانع نفوذ دشمن در میان نخبگان و اقشار تأثیرگذار شوید.

سردار رضایی با اشاره به تجربه انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، حوادث سال ۱۴۰۱ و جنگ ۱۲ روزه اخیر اظهار داشت: در همه این مقاطع، تفکر بسیجی و توکل به خدا عامل پیشبرد امور و ناکامی دشمن بوده است و امروز نیز دوست و دشمن اذعان دارند که بسیج به اذن الهی گره‌گشای مشکلات کشور است.

وی افزود: بسیجی بودن محدود به عضویت در سازمان بسیج نیست؛ هر فردی که برای خدمت به نظام و انقلاب قدم بردارد و روحیه جهادی داشته باشد، بسیجی است.

رسالت بسیج و سپاه روایتگری و روشنگری مسیر انقلاب اسلامی است

فرمانده سپاه کردستان با اشاره به اهمیت جهاد تبیین تأکید کرد: معمار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب بدون تریبون و رسانه، با روایتگری و روشنگری مسیر انقلاب را هموار کردند و امروز نیز رسالت سپاه و بسیج ادامه همین مسیر است.

سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات جنگ ۱۲ روزه گفت: در ساعات ابتدایی غافلگیر شدیم و حتی امکان شلیک یک موشک فراهم نبود، اما با تدبیر فرماندهی معظم کل قوا، ظرف چند ساعت ساختار فرماندهی بازسازی شد و پاسخ قاطع جمهوری اسلامی آغاز شد.

وی یادآور شد: دشمن تصور می‌کرد جمهوری اسلامی توان مقاومت ندارد و حتی برای دوران پس از انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی کرده بود، اما روحیه بسیجی ملت ایران این نقشه‌ها را ناکام گذاشت‌.

تفکر بسیجی و هدایت رهبری، عامل ایستادگی ایران مقابل نظام سلطه است

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به تجربه‌های دوران دفاع مقدس و مقاومت‌های اخیر، تأکید کرد: جمهوری اسلامی با اتکا به ولایت‌فقیه، روحیه جهادی و همراهی مردم، نه‌تنها در جنگ‌های نظامی بلکه در جنگ شناختی و رسانه‌ای نیز در برابر قدرت‌های سلطه‌گر ایستاده و دستاوردهای مهمی رقم زده است.

وی افزود: در همان روزها فرهنگ بسیجی، ایمان به وعده‌های الهی و اعتقاد راسخ به ولایت بود که نیروهای ما را در برابر ارتش بعثی به پیروزی رساند.

وی ادامه داد: هشت سال دفاع مقدس با دست خالی اما با روحیه بسیجی اداره شد و امروز نیز پس از ۴۵ سال از عمر انقلاب، دشمنان با وجود برنامه‌ریزی‌های متعدد برای براندازی، نتوانسته‌اند جمهوری اسلامی را متوقف کنند.

سردار رضایی با اشاره به توان دفاعی کشور اظهار داشت: اگر قدرت موشکی جمهوری اسلامی توسعه نمی‌یافت، دشمن ظرف ۲۴ ساعت قادر بود کشور را با خاک یکسان کند؛ اما امروز ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای در برابر نظام سلطه ایستاده و به هیچ قدرتی باج نمی‌دهد.

وی افزود: هیچ کشوری در تاریخ جرأت نداشته به سمت آمریکا یا متحدانش شلیک کند؛ اما جمهوری اسلامی، با هدایت‌های مقام معظم رهبری، توانست ضربات دقیق و تعیین‌کننده‌ای وارد کند و این مسئله انسجام بی‌سابقه‌ای در جهان اسلام ایجاد کرد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به تلاش گسترده رسانه‌های خارجی علیه ایران نیز گفت: بیش از ۷۰ رسانه فعال، علیه جمهوری اسلامی عملیات روانی می‌کنند و تنها راه مقابله با آن، جهاد تبیین و روایتگری صادقانه از واقعیت‌ها و دستاوردهای نظام است.

سردار رضایی گفت: در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما هنگامی که سخن از نظام، رهبری و امنیت کشور به میان می‌آید، با تمام وجود پای انقلاب می‌ایستند و حوادث جنگ ۱۲ روزه این حقیقت را ثابت کرد.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان باید قدردان صبر مردم باشند، افزود: همه ما موظفیم در هر جایگاهی که هستیم برای رفع مشکلات اقتصادی تلاش کنیم چراکه خداوند وعده داده هرکس در مسیر خدمت به اسلام و قرآن قدم بردارد، راه برای او هموار خواهد شد.