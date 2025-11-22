به گزارش خبرنگار مهر، محرم وزیری شامگاه شنبه در دیدار اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان با سردار رضایی، فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، ضمن تبریک هفته بسیج گزارشی از فعالیت‌ها و رسالت‌های شورای ائتلاف در استان ارائه کرد و با یادآوری جایگاه شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای امنیت، بر لزوم حفظ و ترویج آرمان‌های این عزیزان تأکید کرد.

وی گفت: شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب، از سال ۱۳۹۸ با هدف حمایت از دستاوردهای نظام و آگاهی‌بخشی به مردم شروع به کار کرده است.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان با اشاره به فعالیت‌های گسترده شورا در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، افزود: هدف ما استفاده بهینه از ظرفیت‌های استانی در راستای تقویت نظام اسلامی و توجه به نیروهای نخبه و متخصص استو شورای ائتلاف همواره بر وفاداری افراد به نظام و انقلاب تأکید دارد.

وی در ادامه به ساختار تشکیلاتی شورا اشاره کرد و گفت: شوراها در سطح شهرستان‌ها و استان به‌طور مستقل و تخصصی فعالیت می‌کنند و تصمیمات کلان شورای ائتلاف با مشورت اعضای هیئت مؤسس اتخاذ می‌شود.

وزیری همچنین با بیان اینکه در تمامی برهه‌های حساس، از جمله جنگ تحمیلی و اغتشاشات، شورای ائتلاف نقشی مؤثر در هدایت و حمایت از مردم ایفا کرده است، یادآور شد: در این مدت دیدارهای متعددی با مسئولان استانی از جمله نماینده ولی فقیه و فرماندهان سپاه داشتیم و همواره بر اساس رهنمودهای ایشان عمل کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: اعضای شورای ائتلاف همواره آماده همکاری و همفکری با سپاه و سایر نهادهای انقلابی برای پیشبرد اهداف مشترک هستند.