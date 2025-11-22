به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سادات شامگاه شنبه در جریان دیدار اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان با فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، با اشاره به اهمیت هفته بسیج و تأسیس این نهاد توسط امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۹، بر نقش بی‌بدیل بسیج در تحقق اهداف انقلاب اسلامی و گسترش فرهنگ مقاومت تأکید کرد.

وی گفت: امام خمینی (ره) با نبوغ خاص خود نه‌تنها انقلاب اسلامی را هدایت کردند بلکه یکی از مفاهیم بنیادینی که مبتکر آن بودند، بسیج بود، بیست روز پس از تسخیر لانه جاسوسی، امام فرمان تأسیس بسیج مستضعفین را صادر کردند و این فرمان، اکنون تبدیل به یکی از ارکان اصلی انقلاب اسلامی شده است.

سادات افزود: فرهنگ بسیجی امروز از مرزهای جغرافیایی و اعتقادی فراتر رفته و به گفتمان غالب مستضعفین در سراسر جهان تبدیل شده است و از سواحل باب‌المندب تا آمریکای لاتین و حتی دانشگاه‌های آمریکا و اروپا، جبهه مقاومت و تفکر بسیجی در حال گسترش است.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان در ادامه با اشاره به عظمت تفکر بسیجی و جایگاه امام خمینی (ره) در ایجاد آن، گفت: افتخار امام راحل این بود که خود را بسیجی می‌دانست و ما نیز به‌عنوان یک عضو کوچک از بسیج، این افتخار را داریم و همواره بر این باوریم که تفکر بسیجی موتور محرک نظام اسلامی در تمام عرصه‌ها است.

لزوم انسجام نیروهای انقلاب در کردستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت انسجام نیروهای انقلابی و اصولگرا اشاره کرد و افزود: امروزه جریان‌های مختلف انقلابی و اصولگرا باید با هم‌افزایی و هم‌دلی، منویات مقام معظم رهبری را تحقق بخشند و با تکیه بر نیروهای جوان، بانوان و عناصر مؤثر اجتماعی، گفتمان بسیجی را به گفتمان غالب در جامعه تبدیل کنند.

سادات همچنین از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان «موتور متحرک نظام و انقلاب» یاد کرد و از این نیرو خواست تا در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، همواره حامی و پشتیبان نیروهای انقلاب و مطالبات مردم باشند.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کردستان با تأکید بر لزوم حفظ وحدت و انسجام در بین نیروهای انقلابی، گفت: ما امیدواریم که با تلاش و همت تمامی نیروهای انقلابی و با حمایت سپاه پاسداران، شاهد تحقق خواسته‌های مردم و تقویت هرچه بیشتر گفتمان انقلاب اسلامی در جامعه باشیم.