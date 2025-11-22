به گزارش خبرگزاری مهر، سید میلاد محبی معاون شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در این خصوص اظهار کرد: شهروندان با شماره گیری ۱۲۲ میتوانند این بستهها را سفارش دهند و با نصب بر روی شیرآلات منزل، مصرف آب را تا نصف کاهش دهند.
وی از مردم خواست با استفاده از وسایل کاهنده مصرف، رعایت الگوهای بهینه و جلوگیری از هدر رفت آب، به پایداری شبکه کمک کنند.
گفت: اکنون روزانه بیش از شش هزار لیتر در ثانیه آب در هرمزگان مصرف میشود که بیش از نیمی از آن در بندرعباس، از آب شیرینکنها تأمین میشود.
محبی درباره مصرف زیاد آب شهری نیز هشدار داد و گفت: شستوشوی خودروها، حیاط یا استفاده نکردن از تجهیزات کاهنده، حجم مصرف را بالا میبرد و در شرایط خشکسالی فشار بیشتری به شبکه وارد میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان هم گفت: از دو سال گذشته در برخی شهرستانهای استان کمتر از ۱۰ میلیمتر باران باریده است، موضوعی که اثرات جدی بر منابع زیرزمینی و سفرههای آب داشته است.
عبدالحمید حمزهپور افزود: تاکنون با حفر چاههای جدید، احیای چاههای قدیمی، اجاره چاههای کشاورزی در تابستان و توسعه آبشیرینکنها سعی بر جبران کمبودها شده است، اما بدون همراهی مردم، مدیریت مصرف آب ممکن نیست.
هرمزگان بیش از ۶۰۰ هزار مشترک آب خانگی دارد و بیش از دو دهه است که با خشکسالی دست و پنجره نرم میکند.
