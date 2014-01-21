به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه خشکسالی از چالش های عمده بخش آب و از مهمترین عامل عدم توسعه در استان هرمزگان محسوب می شود، گفت: بسیاری از سفره های آب زیرزمینی نابود شده و هرمزگان شدیداً تشنه است همچنین بسیاری از شهرهای استان در خطر کم آبی و بی آبی قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان با تاکید بر فقدان طرح جامع مقابله با خشکسالی اظهار داشت: 85 درصد چاه های آب شرب و شیرین با کاهش آب مواجه است و 28 حلقه چاه نیز خشک شده؛ 33 حلقه از مدار بهره برداری خارج است و 107 حلقه چاه نیز دارای کمبود آب است و به صورت کلی کمبود آب در بسیاری از شهرهای این استان وجود دارد.

وی با اشاره به کسری 400 لیتری آب شرب این استان در هر ثانیه بیان داشت: هم اکنون شهرهای زیادی مانند بندر لنگه، بندر کنگ، بستک، سیریچ و گوهران دارای بحران آب است و ذخیره سدهای استان در مرحله هشدار قرار دارد.

خادمی با بیان این که جزایر هرمزگان به طور کامل از آب شیرین کن استفاده می کنند، بیان داشت: 39 طرح جدید در سال جاری با اعتبار 1860 میلیارد ریال در دست اجرا است که از این میزان 880 میلیارد ریال در آب و 980 میلیارد ریال نیز در فاضلاب است.

وی از بدهی 20 میلیارد تومانی مراکز نظامی و انتظامی بابت استفاده از آب شرب سخن گفت و افزود: مجموعه مراکز نظامی، انتظامی، دریایی و پایگاه های شکاری در استان هرمزگان جمعیت بالایی از مصرف کنندگان آب شرب را تشکیل می دهد که به دلیل بدهی بالای آبی این مراکز به وزارت نیرو پیشنهاد تهاتر بدهی های آنها با بدهی آب و فاضلاب به وزارت نیرو ارایه شد.

همچنین در ادامه این نشست عبدالحمید حمزه پور نیز با اشاره به اینکه خشکسالی از 15 سال گذشته در استان هرمزگان اتفاق افتاده است، گفت: 38 دشت آبی در این استان ممنوعه بحرانی است و 15 هزار حلقه چاه مجاز و 5 هزار حلقه چاه غیرمجاز نیز برداشت آب انجام می دهند.

مدیرعامل شرکت آبفای روستایی استان هرمزگان تصریح کرد: روان آب ها بیش از 70 درصد کاهش یافته و سد استقلال میناب که تامین کننده اصلی آب شرب بندر عباس و برخی دیگری از شهرها است نیز منابع آبی مناسبی ندارند.

وی از اجرای 10 سایت آب شیرین کن بر ای آبرسانی به 150 روستا خبر داد و گفت: خشکسالی و کمبود منابع در ایجاد مجتمع های آبرسانی باعث شد ه تا حدود 50 روستا هیچ منبع آب شیرینی نداشته باشند و مجبور باشیم برای آبرسانی تا 200 کیلومتر نیز خط انتقال ایجاد کنیم.

حمزه پور از ساخت 30 مجتمع جدید آبرسانی روستایی در استان هرمزگان خبر داد و گفت: برای تکمیل این مجتمع ها که آبرسانی به 400 روستا را انجام خواهند داد 200 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

همچنین در ادامه این نشست حسن کهوری با بیان اینکه در استان هرمزگان 9 ماه گرم و سه ماه خنک در سال داریم اظهار داشت: نیاز به آب و مصرف آن در این استان از بسیاری مناطق دیگر کشور بالاتر است.

رئیس شورای انسجام بخشی استان هرمزگان با بیان این که 3 پروژه در دهه فجر امسال با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید خلیج فارس را راز لحاظ آلودگی نمکی، آلوده ترین نقطه جهان دانست و گفت: در سال 93 پیش بینی پیک بار 2881 مگاوات است. نیروگاه گنو را نیز در دست اجرا داریم که احتمالاً دو واحد آن در سال جاری وارد مدار خواهد شد.

در ادامه عبدالصاحب ارجمند هم به وجود 540 هزار مشترک برق و جمعیتی بالغ بر 1.5 میلیون نفر در این استان اشاره کرد و افزود: در هرمزگان هر مشترک 4 برابر متوسط کشور برق مصرف می کند و 3.5 درصد کل مصرف برق کشور مربوط به این استان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با هوشمندسازی شبکه برق در سال 1404 مصرف برق 50 درصد کاهش خواهد یافت با این حال هم اکنون شدت مصر ف برق در ایران 2 برابر متوسط جهانی و 4 برابر کشورهای توسعه یافته است.

ارجمند با اعلام اینکه تلفات برق تا سال 95 در این استان به 11.5 درصد خواهد رسید، گفـت: جزیره هرمز به عنوان پایلوت هوشمند سازی شبکه برق کشور معرفی شد و در حال حاضر کارهای اولیه آن در دست انجام است.