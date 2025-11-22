  1. استانها
  2. گیلان
۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸

وداع مردم کومله با یک شهید خوشنام

وداع مردم کومله با یک شهید خوشنام

لنگرود - در این فیلم وداع مردم کومله لنگرود با یک شهید خوشنام را مشاهده می‌کنید.

دریافت 13 MB

فیلم: سعید ابراهیم خانی

کد خبر 6665052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها