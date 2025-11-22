https://mehrnews.com/x39FXv ۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸ کد خبر 6665052 استانها گیلان استانها گیلان ۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸ وداع مردم کومله با یک شهید خوشنام لنگرود - در این فیلم وداع مردم کومله لنگرود با یک شهید خوشنام را مشاهده میکنید. دریافت 13 MB فیلم: سعید ابراهیم خانی کد خبر 6665052 کپی شد مطالب مرتبط استقبال از یک شهید گمنام در ثبت و اسناد گیلان استقبال از یک شهید گمنام در خیمه فرهنگی تبلیغی حضرت مادر در رشت آیین استقبال از یک شهید گمنام در رشت برچسبها شهرستان لنگرود شهید گمنام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
