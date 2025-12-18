به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر پیش از ظهر پنجشنبه در آئین افتتاحیه اردوهای راهیان نور بسیج فرهنگیان کشور در یادمان اروند آبادان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر نقش بی‌بدیل فرهنگیان در تربیت نسل آینده تأکید کرد.

وی با اشاره به تأثیرگذاری شخصیت‌هایی همچون شهیدان رجایی و باهنر بر نظام تعلیم و تربیت کشور اظهار داشت: حضور گسترده دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس و مقاطع حساس انقلاب اسلامی نشان‌دهنده پیوند عمیق مدرسه با فرهنگ ایثار و مقاومت است.

علی‌فر با یادآوری تقدیم ۳۴ دانش‌آموز شهید و پنج معلم شهید در جنگ ۱۲ روزه، نقش فرهنگیان را در حفظ و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی بی‌بدیل دانست و افزود: رفتار، گفتار و منش معلم در کلاس درس می‌تواند الگویی ماندگار برای دانش‌آموزان باشد.

وی، افتتاحیه اردوهای راهیان نور را فرصتی ارزشمند برای تقویت هویت ملی، مذهبی و انقلابی نسل نوجوان و جوان دانست و تصریح کرد: پیش از هر چیز باید خودمان به این ارزش‌ها ایمان داشته باشیم تا بتوانیم آن‌ها را در وجود دانش‌آموزان نهادینه کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به شرایط آموزشی سال‌های اخیر گفت: بیش از ۵۰ درصد از زمان آموزشی به آموزش غیرحضوری اختصاص یافته است و این امر ضرورت حرکت به سمت یادگیری معکوس و به‌روزرسانی روش‌های تدریس را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی بیان کرد: اگر به دنبال ساختن ایران قوی هستیم، باید دانش‌آموزانی کاوشگر، پرسشگر و خلاق تربیت کنیم و با بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی، زمینه حرکت آنان به سمت یادگیری فعال و معکوس را فراهم آوریم.