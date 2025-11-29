مجید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی در بازیهای کشورهای اسلامی گفت: ما پیش از این مسابقات پیش بینی کرده بودیم که تیم ملی کشتی فرنگی در این مسابقات دست پر به ایران برمیگردد، با وجود اینکه بعد از مسابقات جهانی کشتیگیران ما زمان زیادی برای ریکاوری نداشتند اما واقعاً خیلی خوب کار کردند. ما چهار طلا گرفتیم، خیلی اتفاق خوبی بود. کشتیگیران ما طبق انتظارات ظاهر شدند و ما توانستیم چهار مدال طلا بگیریم.
وی گفت: بعضیها فکر میکردند وقتی میگویم سطح مسابقات بالاست شاید توجیه خودمان است و به خاطر خستگی کشتیگیران به خاطر مسابقات جهانی چنین حرفی میزنیم اما این طور نبود. سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم با مدعیان این وزن حسرت جعفراف رقابت کرد. حسرت جعفراف حریف آذربایجانی برای اینکه بتواند سعید اسماعیلی را شکست بدهد تلاش بسیار زیادی کرد و برنامههای زیادی داشتند اما در لحظه آخر گرفتار فن اسماعیلی شد. این کشتی برای آذربایجانیها خیلی مهم بود و بابت آن برنامه ریزی زیادی کرده بودند. البته این کشتی برای ما هم مهم بود. اسماعیلی قهرمان المپیک است و ستون تیم ماست و برای ما مهم بود که به مدال طلا برسند.
مربی تیم ملی کشتی فرنگی تأکید کرد: ما قهرمانان المپیک و جهان را در ترکیب تیم خودمان داشتیم و آنها به هیچ عنوان نباید نتیجه را میباختند. بنابراین حساسیت کار بسیار بالا بود و خدا را شکر با دست پر به ایران برگشتیم و تیم ملی کشتی فرنگی توانست به ۴ مدال طلا در بازیهای کشورهای اسلامی برسد. باخت برای قهرمانان المپیک و جهان اصلاً خوب نبود و باعث تضعیف روحیه آنها میشد.
رمضانی در مورد کشتی سعید اسماعیلی با حسرت جعفراف و فن آخری که اسماعیلی زد و برنده شد، گفت: این کشتی با توجه به حساسیتی که داشت گره خورده بود. در این سطح مسابقات، به یک باره اتفاقات پیشبینینشده پیش میآید و مسابقه را عوض میکند. یکی از این اتفاقات در همین کشتی رخ داد. به فن سعید اسماعیلی اخطار دادند در صورتی که یکی از تکنیکها او همین فن است و اصلاً فکرش را نمیکرد که به آن اخطار بدهند. در آن سطح از مسابقات وقتی از کشتیگیر درجه یک امتیاز عقب میافتد واقعاً کار هر کشتیگیری نیست که بتواند نتیجه را تغییر بدهد، اما سعید اسماعیلی این کار را انجام داد.
وی گفت: این بار حسرت جعفراف واقعاً با برنامه کشتی گرفت البته ما هم برنامه داشتیم. حریف آذربایجانی کاملاً بسته کشتی میگرفت و اخطاری که داده شد مسیر کشتی را کاملاً عوض کرد و باعث حساسیت کشتی شود. واقعاً از یک کشتیگیر معمولی کارهایی که سعید اسماعیلی انجام میدهد برنمیآید. کشتیگیر باید از لحاظ ذهنی بسیار برتر باشد تا بتواند در صدم ثانیه تصمیم بگیرد و در آن شرایط بتواند فن بزند. خیلی از افراد فکر میکردند او شانسی این حرکت را زده است اما این طور نیست بارها در تمرینات سعید این فن را تمرین کرده بود تا اگر یک موقع عقب افتاد، بتواند آن حرکت را اجرا کند. او اعجوبه است و واقعاً هم به زیبایی فن اجرا میکند.
رمضانی تأکید کرد: کشتی سعید اسماعیلی واقعاً یک سر و گردن بالاتر از بقیه کشتیگیران و کلاً کشتی دنیاست. ما در خیلی از اوزان از دنیا فاصله گرفتیم و بقیه کشتیگیران مثل فردین هدایتی، ساروی و… همه یک سر و گردن بالاتر از رقبایی بودند که در بازیهای کشورهای اسلامی بودند و عملکردشان هم مشخص بود.
مربی تیم ملی کشتی فرنگی بااشاره به عملکرد امیر عبدی و علی احمدی وفا که موفق به مدال نقره و برنز شدند، گفت: این دو نفر هم خیلی خوب کشتی گرفتند و دقیقاً مطابق انتظارات ما نتیجه گرفتند. امیر عبدی دو کشتی اولش را با کشتیگیران مدالدار جهانی کشتی گرفت و با اختلاف زیاد هم پیروز شد. البته کشتی امیر عبدی با این حریف قرقیزستانی همیشه پرتنش است و در برابر او کمی محتاط میشود. در اوزان ۶۰ و ۷۷ کیلوگرم آن انتظاری که ما داشتیم برآورده شد.
رمضانی در مورد وضعیت علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم عنوان کرد: ما در وزن ۵۵ یک کشتیگیر ۱۹ ساله داریم که نایب قهرمان جهان شد. اما وزن ۶۰ کیلوگرم المپیکی است و ما باید روی کشتیگیرانی که از لحاظ فیزیکی مثل احمدی وفا، سجاد عباسپور و آرمین شمسیپور به وزن ۶۰ کیلوگرم میخورند سرمایهگذاری کنیم تا مهرهای از بین آنها بیرون بیاید تا ما بتوانیم برای مسابقات المپیک روی او حساب کنیم و جوابگو باشد. از لحاظ ساختار بدنی، علی احمدی وفا هنوز وزنش سبک است و برای ۶۰ کیلوگرم مشکلی ندارد. او در سن رشد است و همچنان جای پیشرفت دارد. از لحاظ فیزیکی، او دست و پاهای کشیده دارد ما باید این کشتیگیران را با این مسابقات بسنجیم و آماده کنیم. هر کسی که در این مسیر باشد روی آن سرمایهگذاری میکنیم. وزن ۶۰ و ۷۷ کیلوگرم جز اوزان سنگین در دنیا است و ما باید کشتیگیر این وزن را بسازیم.
وی در مورد چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی خاطرنشان کرد: تقریباً ۸۰ تا ۹۰ درصد چرخه را نوشتیم اما هنوز اعلام نکردهایم. به هر حال شاید اشکالی در آن باشد، بنابراین باید دوباره مرور کنیم. بعد از مسابقات کشورهای اسلامی بررسیهای دوباره صورت گرفت و برخی اوزان با توجه به برگزاری مسابقات نتایجشان را در نظر گرفتیم و طبق آن چرخه نوشته شد ولی تصمیم نهایی با سرمربی تیم ملی است.
رمضانی در پاسخ به این سوال که آیا غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کشتی میگیرد یا دوباره تغییر وزن میدهد، خاطرنشان کرد: نه او در همان وزن ۸۲ کیلوگرم کشتی میگیرد. برای مسابقات امیدهای جهان ما از قبل برنامه ریزی کرده بودیم که فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی بگیرد، برای بازیهای کشورهای اسلامی هم با توجه به شرایطی که پیش آمد و مهمدی تحت عمل جراحی قرار گرفت فرخی در این وزن به میدان رفت. خدا را شکر در هر دو میدان توانست به موفقیت برسد و دست پر به ایران برگردد. اما برای بازیهای کشورهای اسلامی ما اصلاً قصد نداشتیم او را در این وزن به میدان بفرستیم، به هر حال کشتیگیری که تازه از میدان جهانی برگشته بود حاضر شد در دو مسابقه سنگین با تغییر وزن به میدان برود. هر کشتیگیری حاضر نمیشود این کار را انجام دهد، ولی غلامرضا این کار را کرد و انتظارات ما را برآورده کرد.
وی گفت: تا آنجا که من خبر دارم او دوباره به وزن ۸۲ بازمیگردد. تصمیم نهایی با خود کشتیگیر و دیگر مسئولان است. ما نمیتوانیم به کشتیگیر بگوییم حتماً در ۸۷ باشد یا در ۸۲، ولی قاعدتاً وقتی کشتیگیر قهرمان جهان شده و نزدیک المپیک است، به دنبال این است که خود را محک بزند و آماده مسابقات المپیک شود.
