نفت و گاز زاگرس جنوبی فینالیست شد/ جدال با استقلال برای قهرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی از ساعت ۱۱ صبح امروز پنجشنبه ۱۳ آذرماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران دو تیم رعد پدافند هوایی و نفت و گاز زاگرس جنوبی به مصاف هم رفتند که تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی با نتیجه ۶ از ۴ سد رعد پدافند هوایی گذشت و راهی فینال شد.
در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی تیم استقلال قم هم با نتیجه ۸ بر ۲ از سد دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان گذشت و راهی فینال شد.
نتایج این دیدار به شرح زیر است:
نفت و گاز زاگرس جنوبی ۶ _ رعد پدافند ارتش ۴( اسامی تیم رعد پدافند ارتش در ابتدا آمده است)
۵۵ کیلوگرم: محمدپویا اسدی ۳_ علیرضا امیری صفر
۶۰ کیلوگرم: علی نوربخش ۱_ امیرضا دهبزرگی ۱( برنده)
۶۳ کیلوگرم: علیرضا سلمانی ۱_ محمدمهدی غلامپور ۵
۶۷ کیلوگرم: حسین عباسی ۲_ محمد کمالی ۷
۷۲ کیلوگرم: سعید ارجمند ۵_ امید بهمنی ۲
۷۷ کیلوگرم: علیاصغر سامدلیری ۱_ امین کاویانی ۲
۸۲ کیلوگرم: مهدی مرادی صفر_محمدرضا مختاری ۸
۸۷ کیلوگرم: علی کبیری ۲ _محمدحسین استادمحمد معمار ۴
۹۷ کیلوگرم: توحید محبی ۳( برنده) _امیررضا اکبری ۳
۱۳۰ کیلوگرم: مهدی حسینپور ۵_ محمد کاظمی ۳
دیدار ردهبندی بین تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان و رعد پدافند ارتش از ساعت ۱۵ و فینال مسابقات با حضور تیمهای استقلال قم و نفت و گاز زاگرس جنوبی از ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.
دیدار ردهبندی از شبکه ورزش سیما و دیدار فینال نیز از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
نظر شما