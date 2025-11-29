  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

تقلایی برای بازگشت به صدر توجهات؛

هم‌نوایی تازه‌کارانه عادل فردوسی‌پور با رسانه‌های معاند

عادل فردوسی‌پور با اظهارات جنجالی درباره «ملی نبودن تیم ملی» به چهره‌ای دورافتاده تبدیل شده است. این موضع‌گیری‌ها فراتر از نقد ورزشی، تلاشی برای جلب توجه و ورود به عرصه سیاست‌زدگی است.

خبرگزاری مهر، یادداشت سردبیر؛ هجمه‌های اخیر عادل فردوسی‌پور علیه تیم‌های ملی ایران تنها یک اختلاف‌نظر ورزشی نبود بلکه نشانه‌ای از تغییر تدریجی جایگاه و منطق رفتاری او در سال‌های اخیر است، فردوسی‌پور که زمانی در صدر محبوبیت بود، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی دیگر او را نه به‌عنوان یک مرجع فوتبالی بلکه چهره‌ای دورافتاده از متن جامعه ورزشی می‌بیند، چهره‌ای که برای بازگشت به سطح توجهات ناچار است دست به هر موضع‌گیری جنجالی بزند تا دوباره دیده شود.

در همین راستا استفاده او از ادبیاتی مشابه مجریان شبکه بدسابقه اینترنشنال که کارویژه آنها ایجاد گسست میان مردم و نمادهای ملی ایران است دقیقاً در همان چارچوب قابل تحلیل است. فردوسی‌پور در اظهارنظری عجیب تیم ملی فوتبال را «تیمی که چندان ملی نیست» توصیف کرد، عبارتی که نه در چهارچوب نقد کارشناسی فوتبال جا می‌گیرد و نه می‌توان آن را در زمره دغدغه‌های حرفه‌ای یک تحلیل‌گر ورزشی جای داد.

او مدعی شد تیم ملی میان مردم محبوبیت سابق را ندارد و بازیکنان به‌خاطر «یکسری رفتارها» از دل جامعه فاصله گرفته‌اند. این در حالی است که هیچ‌یک از این ادعاها به مسائل فنی فوتبال مربوط نیست و عملاً با واقعیت رفتار و احساس عمومی جامعه نسبت به تیم ملی نیز سازگاری ندارد. در حقیقت آنچه موجب حساسیت فردوسی‌پور شده نه کیفیت فوتبال تیم ملی است و نه تاکتیک‌های کادر فنی، بلکه موضوعاتی کاملاً نمادین و ملی است،
ادای احترام بازیکنان به سرود جمهوری اسلامی ایران، احترام نظامی آنان به پرچم کشور و اظهارنظرهای میهن‌دوستانه برخی از چهره‌های تیم. این رفتارها که برای بخش عمده‌ای از جامعه نشانه هویت، ثبات و همبستگی ملی است، برای عده‌ای دیگر از جمله فردوسی‌پور به‌ظاهر ناخوشایند است.

تعبیر «ملی نبودن تیم ملی» نه یک نقد ورزشی بلکه تلاشی برای زیر سوال بردن هویت ملی در یکی از مهم‌ترین نمادهای وحدت ایرانیان است. چنین موضع‌گیری‌هایی دقیقاً همان خطی است که سال‌هاست در اتاق‌های رسانه‌ای شبکه‌هایی چون اینترنشنال دنبال می‌شود، ایجاد شکاف میان مردم و تیم ملی، تهی‌سازی مفاهیم ملی و استفاده از فوتبال به‌عنوان ابزاری برای دوقطبی‌سازی در جامعه.

فردوسی‌پور اما چرا به این مسیر افتاده است؟ پاسخ روشن است. او که زمانی با تکیه بر برند فردی خود بخش بزرگ مخاطبان فوتبال را همراه داشت، امروز با کاهش اثرگذاری و حضور کم‌رنگ در فضای رسانه‌ای به سمت موضع‌گیری‌های جنجالی سوق پیدا کرده است. موضع‌گیری‌هایی که شاید بتواند برای او باز تبلیغاتی کوتاه‌مدت ایجاد کند. طبیعی است که هر چهره‌ای وقتی از مرکز توجه فاصله می‌گیرد، ممکن است به سمت رفتارهایی برود که صرفاً جنبه «جلب مخاطب» دارد.

فردوسی‌پور به‌جای آنکه همچون گذشته در چارچوب نقد حرفه‌ای فوتبال سخن بگوید، عملاً به میدان سیاست‌زدگی وارد شده و به ادبیاتی متوسل می‌شود که اتفاقاً بیشترین تشابه را با همان جریان‌های رسانه‌ای دارد که مدت‌هاست تلاششان تخریب انسجام ملی ایرانیان است. در نهایت داستان این نیست که کسی حق نقد ندارد مسئله آن‌جاست که وقتی نقد از مسیر کارشناسی خارج می‌شود و به همان زبانی نزدیک می‌شود که بلندگوهای معاند جمهوری اسلامی با آن سخن می‌گویند، طبیعی است که افکار عمومی سوال کند که این تغییر لحن ناگهانی از کجا آمده؟ و مهم‌تر از آنکه آیا این نوع موضع‌گیری واقعاً دغدغه فوتبال است یا تلاشی برای بازگشت به میدان توجه؟

    • ایرانی IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      21 66
      پاسخ
      فردوسی پور هم میخواد بره پیش رفیقش مزدک میرزایی ، وگرنه آدمی نیست از این جور حرف ها بزنه. البته درمورد تیم ملی فوتبال باید گفت این تیم ملی هست اما مایه آبروریزی هست.
    • IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      103 48
      پاسخ
      زنده باد عادل نمی‌تونید خرابش کنید حرف حق رو میزنه
    • حسینی IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      24 69
      پاسخ
      شیطان کم کم آدم ها را منحرف و به سقوط می کشاند و نهايتاً به جهنم واصل می‌کند، به شکلی که خود انسان متوجه نمی شود.
      • شهروز IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
        63 3
        دقیقاً درسته . ما هر روز نمونه‌های زیادی در جامعه می‌بینیم که منحرف شدند و از حمایت از پابرهنگان و مستضعفین ، به کاخ‌نشینی و تجمل روی آوردند !!!
    • IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      28 59
      پاسخ
      فردوسی پور کیه؟
    • سالار IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      28 85
      پاسخ
      این عادل فردوسی پور با رسانه دولت و ایران آدم شد و الان با همان معروفیتش میخواهد دولت و ملت ایران را گاز بگیرد.
    • IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      28 62
      پاسخ
      روزی بزرگی گفت .به واله به وآله هرکس سمت جمهوری اسلامی سنگی پرداخت کرد.. آواره شد.. نمونه؟زیاده.فقط یک لحظه درک و شعور میخواد بادقت بنگره .. امثال برزو ارجمند و اشکان خطیبی ووووچطور شدن و بقیه ماجرا
    • فرهنگ IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      4 19
      پاسخ
      فردوسی پور وقتی زنوزی را به برنامه خود دعوت می کند به وی انگ جدایی طلبی می زند و بسیار از او خوشنود می شود و کف می زنند انها هم سوار بر شبکه های معاند هستند ولی زنوزی کسی نیست که از فردسی پور و امثال او ابایی داشته باشدو جواب دندان شکنی به وی می زند
    • هدیه IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      22 2
      پاسخ
      آقای فردوسی پور نمیتونه حرف نزنه که برداشت سیاسی میشه
    • نسرین IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      31 10
      پاسخ
      کاملا درست گفته .کارش درسته عادل .کار درست و مسیر تاریخ را درست میرود !
      • هاشم IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
        1 0
        عادل عشق است
    • ناشناس IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 13
      پاسخ
      اینا از همین رسانه ملی ادم شدند حالا فکر کردن خبریه
    • محمد IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 5
      پاسخ
      این از اولش ضد فوتبال و باند باز بود ضد استقلال و حسود قلعه نویی بود فقط تریبون داشت و حمایت رسانه ملی حالا تشتکتش افتاده و دیگه از چشم همه افتاده و ماهیت اصلیش معلوم شده بدتر از این هم میشه
    • ناشناس IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 4
      پاسخ
      یارب مباد گدا معتبر شود / گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود . عده ای مانند مثل برزو ارجمند ، نیما کرمی ، حمید فرخ نژاد و ... جوگیر شدند و قدر نعمت بودن در ایران را ندانستند و به گدایی و دریوزگی در غربت افتادند و برخی نیز در داخل مانند فردوسی پور و ... خود را لجن مال می کنند !!!
    • کاوه IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 5
      پاسخ
      شهرت واقعا چیز خطرناکیه.
    • حبیب IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 12
      پاسخ
      فقط و فقط تلاش برای بازگشت به میدان توجه
    • IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 6
      پاسخ
      مثل غریقیه که چنگ میزنه به هر چیز

