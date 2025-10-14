به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک وبسایت تحقیقی گزارش داد که حمله موشکی ایران به رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مکان نظامی-اطلاعاتی بسیار محرمانه را برملا کرده است.

وب سایت «گِرِی زون» در یک گزارش تحقیقی، از وجود یک مرکز نظامی اسرائیلی محرمانه در زیر یکی از برج‌های مسکونی در «تل آویو» پرده برداشت. گمان می‌رود که این پناهگاه از جمله اهدافی بوده که موشک‌های ایران در عملیات ۱۳ ژوئن گذشته (۲۴ خرداد ماه) آن را هدف قرار داده‌اند. بر اساس این تحقیق، «گِرِی زون» مکان یک تأسیسات نظامی و زیرزمینی معروف به «سایت ۸۱» را آشکار کرده است.

این تأسیسات، یک مرکز فرماندهی و کنترل اطلاعاتی مشترک میان ارتش آمریکا و اسرائیل محسوب می‌شود و در زیر مجتمع مسکونی «داوینچی» در یک محله شلوغ در مرکز «تل آویو» واقع شده است.

اسناد، ایمیل‌های افشا شده و گزارش‌های اسرائیلی نشان می‌دهند که این تأسیسات از نظر الکترومغناطیسی محافظت می‌شود، تحت نظارت امنیتی شدیدی قرار دارد و با پشتیبانی آمریکا در قالب یک پروژه توسعه‌ای به مساحت حدود ۶۰۰۰ متر مربع ساخته شده است.

«گِرِی زون» گزارش داد که مقامات اسرائیلی بلافاصله پس از اصابت موشک‌های ایران، محاصره امنیتی اعمال کرده و از نزدیک شدن خبرنگاران یا تصویربرداری از خسارات در منطقه، به ویژه در اطراف مقر وزارت جنگ و مجتمع نزدیک «عزرائیلی»، جلوگیری کردند.

این وب‌سایت اعلام کرد که احتمال داده می‌شود که «سایت ۸۱» به طور مستقیم با مرکز فرماندهی قدیمی‌تر معروف به «گودال» (The Pit) مرتبط باشد که بعداً به تأسیسات زیرزمینی دیگری به نام «قلعه صهیون» (Zion’s Fortress) توسعه یافت.

المیادین گزارش داد: این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که اتهامات مکرری علیه رژیم اسرائیل مبنی بر استفاده از تأسیسات نظامی در داخل مناطق غیرنظامی مطرح است، در حالی که این رژیم دشمنان خود را به استفاده از «سپرهای انسانی» متهم می‌کند.