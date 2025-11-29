  1. بین الملل
  2. اروپا
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

ترکیه از حمله دوباره به یک نفت‌کش در دریای سیاه خبر داد

وزارت حمل و نقل ترکیه اعلام کرد که یک نفتکش که اواخر وقت دیروز در دریای سیاه هدف قرار گرفت، دوباره مورد حمله قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسکو تایمز، وزارت حمل و نقل ترکیه اعلام کرد که یکی از ۲ نفتکش خالی که اواخر وقت روز جمعه در دریای سیاه مورد انفجار قرار گرفتند، صبح امروز شنبه دوباره مورد حمله قرار گرفت.

بر اساس ادعای این رسانه، شهپادهایی مسبب این حادثه بوده‌اند.

وزارت حمل و نقل ترکیه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: کشتی ویرات که پیش از این گفته می‌شد توسط وسایل نقلیه دریایی بدون سرنشین در حدود ۳۵ مایل دریایی از خط ساحلی دریای سیاه مورد حمله قرار گرفته است، صبح امروز دوباره توسط شهپادهایی مورد حمله قرار گرفت.

این وزارتخانه اضافه کرد که این نفتکش فقط از سمت راست «خسارت جزئی» متحمل شده و هیچیک از ۲۰ خدمه آن آسیبی ندیده‌اند.

این در حالیست که عصر روز جمعه، وزارت حمل و نقل ترکیه اعلام کرد که ۲ نفتکش خالی، ویرات و کایروس در آب‌های ترکیه انفجارهایی را گزارش کرده‌، اما تلفاتی نداشته‌اند.

ترکیه اعلام کرد که کشتی کایروس در مسیر بندر نووروسیسک در دریای سیاه بوده است، جایی که یک پایانه نفتی بزرگ روسیه پس از حمله یک پهپاد، فعالیت خود را در اوایل روز شنبه متوقف کرد.

این در حالیست که ادعا شده است کشتی‌های نفتکش ویرات و کایروس ( VIRAT و KAIROS) با پرچم گامبیا که انفجارها در آنها رخ داده، متعلق به ناوگان سایه روسیه بوده‌اند.

    • ام IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      تمام این جنایت ها کار خود ترکیه است کشتی حامل گاز در بندر اوکراین هدف قرار گرفت از سوی روسیه،،بعد از آن حمله به کشتی نفت کش های روسیه در نزدیکی ترکیه آغاز شد کشتی گاز در اوکراین مال ترکیه بود که به اوکراین گاز ویا سوخت موشک بود،،،در خود اوکراین ترکیه کارخانه پهپاد و اسلحه دارد اما روسیه اس 400 داده و هر سلاح که بخواهد ترکیه میدهند رؤس ها دوست و دشمن خودرا تفکیک نمی تواند،،،،

