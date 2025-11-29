به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسکو تایمز، وزارت حمل و نقل ترکیه اعلام کرد که یکی از ۲ نفتکش خالی که اواخر وقت روز جمعه در دریای سیاه مورد انفجار قرار گرفتند، صبح امروز شنبه دوباره مورد حمله قرار گرفت.

بر اساس ادعای این رسانه، شهپادهایی مسبب این حادثه بوده‌اند.

وزارت حمل و نقل ترکیه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: کشتی ویرات که پیش از این گفته می‌شد توسط وسایل نقلیه دریایی بدون سرنشین در حدود ۳۵ مایل دریایی از خط ساحلی دریای سیاه مورد حمله قرار گرفته است، صبح امروز دوباره توسط شهپادهایی مورد حمله قرار گرفت.

این وزارتخانه اضافه کرد که این نفتکش فقط از سمت راست «خسارت جزئی» متحمل شده و هیچیک از ۲۰ خدمه آن آسیبی ندیده‌اند.

این در حالیست که عصر روز جمعه، وزارت حمل و نقل ترکیه اعلام کرد که ۲ نفتکش خالی، ویرات و کایروس در آب‌های ترکیه انفجارهایی را گزارش کرده‌، اما تلفاتی نداشته‌اند.

ترکیه اعلام کرد که کشتی کایروس در مسیر بندر نووروسیسک در دریای سیاه بوده است، جایی که یک پایانه نفتی بزرگ روسیه پس از حمله یک پهپاد، فعالیت خود را در اوایل روز شنبه متوقف کرد.

این در حالیست که ادعا شده است کشتی‌های نفتکش ویرات و کایروس ( VIRAT و KAIROS) با پرچم گامبیا که انفجارها در آنها رخ داده، متعلق به ناوگان سایه روسیه بوده‌اند.