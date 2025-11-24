خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، مرضیه جوانمردی فر: در سکوت سرد مدینه، وقتی جهان از گفتن حق عاجز ماند، صدایی برخاست که در عمق تاریخ جاودانه شد. شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، تنها یک پایان غم‌انگیز نبود، بلکه آغاز قصه‌ای است که در آن، وفاداری به معنای واقعی‌اش معنا یافت و فداکاری به اوج کمال رسید. این بانوی بی‌بدیل، عصاره طهارت و تجسم کمال زن در عرصه ایمان بود.

حضرت زهرا (س) در کوران سخت‌ترین روزهای پس از رحلت پدر بزرگوارش، قامت یک رهبر تمام‌عیار را به نمایش گذاشت. رهبری که در تنگنای خانه کوچک فاطمه (س) ریشه داشت؛ خانه‌ای که نه از دیوارهایش، بلکه از ایمان ساکنانش محافظت می‌شد. ایشان با خطبه‌های آتشین خود، چراغ بصیرت را در تاریک‌ترین شب‌ها روشن نگه داشت و با کلمات نافذ، از اصالت دین پاسداری کرد؛ پاسداری‌ای که نیازمند شجاعتی فراتر از تصور بود. ایشان به ما آموخت که اصالت رهبری، در حفظ میثاق حقیقی است، حتی اگر هزینه‌اش جان باشد.

وفاداری حضرت زهرا (س) به همسرش، امیرالمؤمنین (ع)، چنان عمیق بود که تار و پود زندگی‌شان را با هم گره زد. این وفاداری، نه یک تعهد ساده بلکه یک میثاق آسمانی بود که در برابر تمام فتنه‌ها و مصائب خم به ابرو نیاورد. او همراه همیشگی و اولین حامی و پناهگاه حضرت علی (ع) بود و این پیوند، ستون نگهدارنده بنیاد امامت پس از پیامبر (ص) بود.

و اما فداکاری...

این کلمه در وصف عظمت رنج‌های حضرت زهرا (س) کم می‌آورد. جسم نازنینشان، سپر محافظت از حقیقت غصب شده بود. هر تلاشی که برای حفظ میراث نبوی انجام داد، تلاشی بود برای اثبات مظلومیت امامت و حفظ خط مستقیم رسالت. ایشان چنان با تمام وجود فدا شد که گویی خون پاکشان، آبیاری کننده درخت ایمان نسل‌های آینده است تا هرگز نپندارند که دفاع از حق، کم‌هزینه است.

این گزارش، سرود غم نیست، بلکه زنگ هشیاری است؛ یادآور این حقیقت که عالی‌ترین مراتب انسانیت، در گرو ایستادگی مؤمنانه در برابر سختی‌ها و تقدیم همه چیز در راه معشوق حقیقی است. شهادت کوثر، رسالتی است برای ما تا همیشه پاسدار میراث خالصان باشیم.

سبک زندگی فاطمی راهکار مقابله با تلاطم زندگی مدرن است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) گفت: امروز هرچه به سمت امکانات رفاهی بیشتر می‌رویم، آرامش و دلخوشی در زندگی ما کمتر می‌شود، زیرا از گنجینه‌هایی که حضرت زهرا (س) معرفی کرده‌اند، فاصله گرفته‌ایم.

وی مکتب فاطمه زهرا (س) را مکتب رشد عقلانیت توصیف کرد که در آن لطافت در کنار صراحت وجود دارد و حقیقت هرگز پنهان نمی‌ماند و سپس افزود: این سبک زندگی، از ابزارهای مختلف برای بیان حقایق استفاده می‌کند؛ گاهی با خطبه‌خوانی در مسجد و گاهی با رفتارهای اجتماعی تأثیرگذار.

حجت‌الاسلام ولدان با اشاره به اینکه محبت و اطاعت از اهل بیت (ع) نخ تسبیحی است که دل‌ها را به هم متصل می‌کند، به آسیب‌های فعلی در جامعه اشاره کرد و افزود: سبک زندگی فاطمی نه تنها آرامش معنوی می‌آورد، بلکه در آبادانی دنیای ما نیز مؤثر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با مقایسه تحریف‌های تاریخی گذشته با تحریفات امروزی در فضای مجازی، لزوم جهاد تبیین را حیاتی دانست و گفت: هدف اصلی این جهاد، روشن کردن نور حقیقت است، زیرا با روشن شدن نور، جهالت و ظلمت خود به خود برطرف می‌شود.

حجت‌الاسلام ولدان تصریح کرد: اگر بخواهیم شعور فاطمی خود را بالا ببریم، باید سبک زندگی فاطمی را بشناسیم، بشناسانیم و به کار ببندیم؛ چرا که دوری از خانه حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)، خسارت‌های مادی و معنوی دنیوی و اخروی به دنبال دارد.

شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی بی‌بدیل در تمام ابعاد حیات است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق یوسفعلی، مدیر حوزه علمیه آیت‌الله پیشوا شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا (س)، تأکید کرد که ایشان الگویی بی‌بدیل در تمام ابعاد زندگی، از اوج بندگی خالصانه خداوند تا پیچیده‌ترین مبارزات سیاسی، محسوب می‌شوند.

به گفته وی، وجود شیعه تا به امروز، مرهون مجاهدت‌های کوتاه اما پربرکت حضرت زهرا (س) پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) است.

حجت‌الاسلام یوسفعلی در تشریح این الگو بودن جامع الابعاد، اشاره کرد که حضرت زهرا (س) نه تنها در عرصه عبودیت و بندگی اوج خلوص را به نمایش گذاشتند، بلکه در عرصه‌های سخنوری و تبیین احکام شرعی نیز نقش محوری داشتند.

مدیر حوزه علمیه آیت‌الله پیشوا خاطرنشان کرد: دفاع حضرت زهرا (س) از حریم نبوت و ولایت امیرالمؤمنین علی (ع)، با انحرافات پس از رحلت پیامبر (ص) درگیر بود. این مبارزه، ظریف‌تر و پیچیده‌تر از بسیاری از نبردهای آشکار و ظاهری بود، چرا که ایشان با انحرافی درونی و پیچیده مبارزه می‌کردند که در آن مقطع، امکان ورود مستقیم امام علی (ع) به آن فراهم نبود.

وی ادامه داد: اگر رشادت‌های حضرت زهرا (س) نبود، امروز اثری از تشیع در جهان باقی نمی‌ماند که این امر نتیجه مستقیم مجاهدت‌های ایشان در آن مقطع حساس بود.

حجت‌الاسلام یوسفعلی موقعیت حضرت زهرا (س) را به عنوان سیده زنان عالمیان در دنیا و آخرت توصیف کرد که این جایگاه برای زن مسلمان افتخارآفرین است.