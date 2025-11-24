دلدادگی فاطمیون اردستان؛ اجتماع بزرگ سوگ در میدان امام خمینی (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام حزن و اندوه شهادت حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، قلب شهر اردستان در سوگ مادر سادات به تپش درآمد.

تجمع بزرگ فاطمیون این شهرستان، نمادی از عمق ارادت و پیوند ناگسستنی مردم منطقه با خاندان عصمت و طهارت (ع) بود که با شور و شعوری وصف‌ناپذیر برگزار شد.

این مراسم باشکوه که طبق اعلام قبلی در روز دوشنبه ۳ آذرماه و از ساعت ۱۰ صبح در میدان حضرت امام خمینی (ره) اردستان تدارک دیده شده بود، از ساعات اولیه شاهد سرازیر شدن عزاداران از نقاط مختلف شهر و روستاهای اطراف بود.

تجمع فاطمیون اردستان، همچون سنوات گذشته، محلی برای گردهمایی هیئات مذهبی، دسته‌های سینه‌زنی و عموم مردم بود که با نصب پرچم‌های عزا و پوشیدن رخت ماتم، صحنه‌ای از تجلی مظلومیت دخت نبی مکرم اسلام (ص) را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم، پس از تجمع گسترده عزاداران در میدان مرکزی شهر، فرصتی فراهم آمد تا شرکت‌کنندگان با سخنرانی‌های روشنگرانه و بهره‌گیری از نوای سوزناک ذاکرین اهل بیت (ع) با ابعاد شخصیتی و مظلومیت حضرت زهرا (س) بیشتر آشنا شوند.

حضور پررنگ هیئات مذهبی، جلوه‌ای ویژه به این تجمع بخشید. دسته‌های سینه‌زنی با نظمی خاص، در حالی که پرچم‌های عزا را در دست داشتند، همراه با نوحه‌خوانی‌ها، سینه‌زنی کرده و هم‌آوایی عظیمی را در میدان امام خمینی (ره) ایجاد کردند.

این شور حسینی که رنگ فاطمی به خود گرفته بود، نشان از تعمیق باورهای دینی و تداوم سنت‌های عزاداری در جامعه اردستان داشت.

این اجتماع بزرگ، نه تنها یک مراسم مذهبی، بلکه یک نمایش اجتماعی از همدلی و اتحاد مردم اردستان در بزرگداشت یاد و خاطره ام‌ابیها (س) بود که تا آخرین لحظات با حضور پرشور خود، بر عمق ارادت خود به اهل بیت (ع) مهر تأیید زدند.