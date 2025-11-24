توانیر: ۷۰۰ هزار ماینر غیرمجاز در شبکه برق کشور فعال‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی‌های شرکت توانیر، با اشاره به رشد فعالیت ماینرهای غیرمجاز گفت: هر دستگاه ماینر به اندازه مصرف برق حدود ۱۰ واحد مسکونی انرژی مصرف می‌کند و پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر و محدودیت‌های اینترنتی، برآورد می‌شود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در شبکه برق کشور فعال باشند. به گفته او، این میزان معادل مصرف حدود ۱۴۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات برق است.

سفیدمو توضیح داد: در صورت کشف هرگونه مزرعه استخراج رمزارز، تجهیزات جمع‌آوری و به پلیس امنیت اقتصادی تحویل می‌شود و برای متخلفان نیز پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.

به گفته مجری توانیر، در سال گذشته ۱۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و توقیف شد، اما امسال این رقم به ۲۲ هزار دستگاه رسیده که معادل مصرف برق حدود ۲۲۰ هزار خانوار ایرانی است.

وی همچنین با بیان اینکه کنتورهای هوشمند توان جلوگیری از فعالیت مستقیم ماینرها را ندارند، افزود: بسیاری از فعالان غیرمجاز از برق سرقتی یا انشعابات غیرقانونی استفاده می‌کنند و به همین دلیل رصد کامل آن‌ها ممکن نیست. با این حال، طرح‌هایی برای شناسایی مناطق دارای تراکم مصرف مشکوک و محدود کردن فعالیت استخراج‌کنندگان رمزارز در دستور کار توانیر قرار گرفته است.

سفیدمو در پایان گفت: از ابتدای امسال بیش از ۵۰ درصد از مزارع غیرمجاز شناسایی‌شده با گزارش مستقیم مردم صورت گرفته است. اطلاع‌رسانی مردمی نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از هدررفت انرژی دارد.