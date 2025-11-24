  1. اقتصاد
توانیر: ۷۰۰ هزار ماینر غیرمجاز در شبکه برق کشور فعال‌ است

مجری نظارت بر استخراج رمزارز در توانیر اعلام کرد که برآورد می‌شود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در شبکه برق کشور فعال باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی‌های شرکت توانیر، با اشاره به رشد فعالیت ماینرهای غیرمجاز گفت: هر دستگاه ماینر به اندازه مصرف برق حدود ۱۰ واحد مسکونی انرژی مصرف می‌کند و پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر و محدودیت‌های اینترنتی، برآورد می‌شود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در شبکه برق کشور فعال باشند. به گفته او، این میزان معادل مصرف حدود ۱۴۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات برق است.

سفیدمو توضیح داد: در صورت کشف هرگونه مزرعه استخراج رمزارز، تجهیزات جمع‌آوری و به پلیس امنیت اقتصادی تحویل می‌شود و برای متخلفان نیز پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.

به گفته مجری توانیر، در سال گذشته ۱۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و توقیف شد، اما امسال این رقم به ۲۲ هزار دستگاه رسیده که معادل مصرف برق حدود ۲۲۰ هزار خانوار ایرانی است.

وی همچنین با بیان اینکه کنتورهای هوشمند توان جلوگیری از فعالیت مستقیم ماینرها را ندارند، افزود: بسیاری از فعالان غیرمجاز از برق سرقتی یا انشعابات غیرقانونی استفاده می‌کنند و به همین دلیل رصد کامل آن‌ها ممکن نیست. با این حال، طرح‌هایی برای شناسایی مناطق دارای تراکم مصرف مشکوک و محدود کردن فعالیت استخراج‌کنندگان رمزارز در دستور کار توانیر قرار گرفته است.

سفیدمو در پایان گفت: از ابتدای امسال بیش از ۵۰ درصد از مزارع غیرمجاز شناسایی‌شده با گزارش مستقیم مردم صورت گرفته است. اطلاع‌رسانی مردمی نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از هدررفت انرژی دارد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    • محمد IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
      0 0
      پاسخ
      این بی لیاقتی توانیر هست اگرنه با کنترل دقیق مصرف کنندگان مشخص می شود کجا چه خبره جمع کنید این بی تدبیری را
    • محمدی IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
      0 0
      پاسخ
      آیا توانیر روشی مطمئن برای کشف سریع ماینرها ی غیر مجاز ندارد؟مصرف غیر عادی فیش برق ارزش بررسی محل مشترک مورد نظر را ندارد؟
    • محسن IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      0 0
      پاسخ
      پس چرا تاکنون به دروغ بیشتر بار بحران برق را گردن ماینرها می انداختند. در حالی که کل این میزان مصرف کمتر از ۳ درصد برق مصرفی است و کمتر از ۱۰ درصد به اصطلاح ناترازی است.
    • حسن جباری FR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      0 0
      پاسخ
      خدایی این متن خبر را چه گسی نوشته ۷۰۰ هزار ماینر دولت ۲۲ هزار گشف کرده یا نویسنده مطلب اشتباه خبر را نوشته یا ما ملت در خوابیم اعداد با هم همخوانی ندارد ۷۰۰ هزار ماینر چقدر مصرف خواهند کرد
    • ح ازاهوازح ازاهواز IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      اگر به فکر ناترازی برق هستن واین مشکل از دستگاه بیت کوین اول برن جلوی خرید وفروش دستگاهای ماینر که دردیوار می فروشن بگیرن

