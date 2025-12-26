به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سپاه روح‌الله استان مرکزی به مناسبت سالروز تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی در پنجم دی سال ۱۳۶۳ آمده است: این نهاد انقلابی و مردمی، مظهر عینی حفاظت فعال از مهم‌ترین زیرساخت‌های حمل و نقل کشور در برابر تهدیدات پیچیده است، تأسیس این نیرو در مقطعی حساس، بیانگر دوراندیشی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در تبدیل تهدید به فرصت و تضمین استمرار حیات امنیتی و اقتصادی کشور در آسمان بود.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: ما در سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های بلند آن مرد حکیم و امام بزرگوار، به نقش حیاتی یگان هواپیمایی سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی افتخار می‌کنیم؛ یگانی که با استقرار مأموریت‌های تخصصی و رصد مستمر، سهم بسزایی در حفظ پایداری امنیت و پاسخگویی سریع در حوزه سرزمینی و فضای پروازی استان مرکزی ایفا می‌نماید.

در پایان این اطلاعیه آمده است: از درگاه ایزد منان، سربلندی و استمرار توفیق نیروهای مخلص و فداکار مدافع حریم هوایی و کلیه پاسداران مدافع آسمان استان را مسئلت داریم