  1. استانها
  2. مرکزی
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

پنجم دی‌ماه یادگار فرمان الهی در تثبیت امنیت پروازی کشور است

پنجم دی‌ماه یادگار فرمان الهی در تثبیت امنیت پروازی کشور است

اراک - سپاه روح‌الله استان مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای به مناسبت سالروز تاسیس سپاه حفاظت هواپیمایی در پنجم دی ماه ۱۳۶۳، این نهاد را یادگار فرمان الهی در تثبیت امنیت پروازی کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سپاه روح‌الله استان مرکزی به مناسبت سالروز تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی در پنجم دی سال ۱۳۶۳ آمده است: این نهاد انقلابی و مردمی، مظهر عینی حفاظت فعال از مهم‌ترین زیرساخت‌های حمل و نقل کشور در برابر تهدیدات پیچیده است، تأسیس این نیرو در مقطعی حساس، بیانگر دوراندیشی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در تبدیل تهدید به فرصت و تضمین استمرار حیات امنیتی و اقتصادی کشور در آسمان بود.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: ما در سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های بلند آن مرد حکیم و امام بزرگوار، به نقش حیاتی یگان هواپیمایی سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی افتخار می‌کنیم؛ یگانی که با استقرار مأموریت‌های تخصصی و رصد مستمر، سهم بسزایی در حفظ پایداری امنیت و پاسخگویی سریع در حوزه سرزمینی و فضای پروازی استان مرکزی ایفا می‌نماید.

در پایان این اطلاعیه آمده است: از درگاه ایزد منان، سربلندی و استمرار توفیق نیروهای مخلص و فداکار مدافع حریم هوایی و کلیه پاسداران مدافع آسمان استان را مسئلت داریم

کد خبر 6702594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها