جعفری: کشف جسد در چاه؛قاتل در مه ولات دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد جعفری اظهار کرد: در پی گزارش مفقود شدن مرد ۴۸ سالهای که برای چرای گوسفندان از خانه خارج شده بود، دستورات لازم برای پیگیری فوری صادر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان مهولات بیان کرد: مأموران پاسگاه انتظامی شهید شوقی مهولات با پشتیبانی کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان و تیم جرایم جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی وارد عمل شدند.
وی افزود: با دستورات تخصصی بازپرس ویژه قتل مهولات، اقدامهای اطلاعاتی کارشناسان پلیس اطلاعات خراسان رضوی آغاز و گله احشام متعلق به فرد مفقود در محدوده شهر شادمهر کشف شد.
جعفری ادامه داد: در ادامه این عملیات، یک متهم دستگیر شد که در تحقیقات اولیه به وقوع مشاجره و درگیری منجر به قتل مرد ۴۸ ساله اعتراف کرد، جسد متوفی با حضور بازپرس ویژه قتل از چاه خارج و بازسازی صحنه قتل انجام شد.
فرمانده انتظامی شهرستان مهولات گفت: تحقیقات برای روشنسازی زوایای پنهان این پرونده با هدایت تخصصی مرجع قضائی ادامه دارد.
نظر شما