۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷

جعفری: کشف جسد در چاه؛قاتل در مه ولات دستگیر شد

مشهد- فرمانده انتظامی شهرستان مه‌ولات از دستگیری قاتل یک شهروند ۴۸ ساله خبر داد و گفت: جسد مقتول که بر اثر درگیری به قتل رسیده بود، از چاهی در منطقه شادمهر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد جعفری اظهار کرد: در پی گزارش مفقود شدن مرد ۴۸ ساله‌ای که برای چرای گوسفندان از خانه خارج شده بود، دستورات لازم برای پیگیری فوری صادر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مه‌ولات بیان کرد: مأموران پاسگاه انتظامی شهید شوقی مه‌ولات با پشتیبانی کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان و تیم جرایم جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی وارد عمل شدند.

وی افزود: با دستورات تخصصی بازپرس ویژه قتل مه‌ولات، اقدام‌های اطلاعاتی کارشناسان پلیس اطلاعات خراسان رضوی آغاز و گله احشام متعلق به فرد مفقود در محدوده شهر شادمهر کشف شد.

جعفری ادامه داد: در ادامه این عملیات، یک متهم دستگیر شد که در تحقیقات اولیه به وقوع مشاجره و درگیری منجر به قتل مرد ۴۸ ساله اعتراف کرد، جسد متوفی با حضور بازپرس ویژه قتل از چاه خارج و بازسازی صحنه قتل انجام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مه‌ولات گفت: تحقیقات برای روشن‌سازی زوایای پنهان این پرونده با هدایت تخصصی مرجع قضائی ادامه دارد.

      احتمالا قاتل بخاطر اینکه از مقتول حق حساب بگیرد یا از گوسفندانش چند راس بگیرد با او درگیری عمدی بوجود آورده و او را به قتل رسانده ، خدا لعنتش کند

