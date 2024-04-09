جانی دوباره در رضایت اولیای دم برای ۳ پرونده قصاص در قوچان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بهرامی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توجه به مسائل فرهنگی یکی از رویکردهای اصلی زندان در این شهرستان بوده که منجر به تشکیل قرارگاه اجتماعی از آبان سال گذشته شده است.

رئیس زندان قوچان ادامه داد: اشتغال و حرفه‌آموزی، امور فرهنگی و تربیتی زندانیان و خانواده آن‌ها، بهداشت و درمان، صلح و سازش، آزادسازی زندانیان و مددکاری به همراه حمایت از خانواده شش کارگروه این قرارگاه به شمار می‌آیند.

وی با یادآوری اینکه کارگروه صلح و سازش متشکل از دادستان، مراجع قضائی، قاضی اجرای احکام، معتمدین محلی، رئیس اداره زندان و… بوده است، گفت: یکی از اقدامات این کارگروه در سال قبل اخذ رضایت مربوط به سه مورد پرونده قصاص بود که از بخشش اولیای دم استفاده کردند و هم‌اکنون در حال طی کردن مراحل قانونی است.

بهرامی تأکید کرد: هدف از راه‌اندازی قرارگاه اجتماعی در زندان قوچان استفاده از ظرفیت‌های برون‌سازمانی و سایر نهادهای مردمی و دولتی برای حل مشکلات زندانیان و خانواده آن‌ها بوده که نتایج خوبی هم داشته است.

رئیس زندان قوچان بابیان اینکه سال گذشته ۷۷ زندانی جرایم غیر عمد این شهرستان با بدهی ۸ میلیارد تومانی توانستند با پرداخت ۲ میلیارد تومان توسط خیرین و ستاد دیه و تخفیف از شکات آزاد شوند، افزود: در حال حاضر هم ۲۴ نفر محکوم مالی با بدهی حدود ۳۰ میلیارد تومان وجود دارد که مددکاران زندان به دنبال تخفیف از شکات و جلب کمک‌های مردمی و خیرین در این زمینه هستند.

وی با اشاره به وعده ستاد دیه مبنی بر کمک ۳ برابری کمک‌های جمع‌آوری‌شده جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد این شهرستان، بیان کرد: مبالغ جمع‌آوری‌شده در جشن قوچان حدود ۴۰۰ میلیون تومان بوده که حتی خیری نیز پس از برگزاری جشن، قول کمک ۱۰۰ میلیون تومان دیگر را داده است.

بهرامی جشن گلریزان را نمادی برای یادآوری در اجتماع برای توجه به افراد آسیب‌دیده اجتماعی دانست و تصریح کرد: علاوه بر کمک‌های خیرین، ستاد دیه و بخشش شکات، سعی بر این شده تا برای مددجو موقعیتی ایجاد شود و با کار کردن در بیرون از زندان بتواند بدهی خود را یا به‌صورت نقدی یا به نحو تقسیط پرداخت کند یا از وام‌های ستاد دیه و کمک‌های بلاعوض در این زمینه نیز بهره ببرد.

رئیس زندان قوچان یادآور شد: مددکاران زندان قوچان سال گذشته علاوه بر آزادی زندانیان محکوم مالی توانسته‌اند ۳۵۲ مورد جلب رضایت شاکیان را انجام داده و ۱۳۳ نفر آزاد شوند و مابقی هم منجر به تخفیف مجازات شده است که در مراحل بعدی آزاد می‌شوند.