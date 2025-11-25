به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آدریانا اوگارته بازیگر اسپانیایی، در سخنرانی خود که برای دریافت جایزه در جشنواره فیلم آلمریا ادا کرد، علیه خشونت‌های جاری در غزه صحبت و تأکید کرد که آتش‌بس ناقص است و مسیرهای امدادرسانی هنوز کاملاً عملیاتی نشده‌اند.

این بازیگر اسپانیایی، در بیانیه قدرتمند خود درباره بحران انسانی جاری در غزه، از جایگاه خود برای محکوم کردن آنچه او نسل‌کشی مداوم «اسرائیل» خواند، استفاده کرد و از جامعه بین‌المللی خواست که فریب گزارش‌های مربوط به آتش‌بس را نخورند.

اوگارته با تأکید بر اینکه «نسل‌کشی تمام نشده» از رسانه‌ها به دلیل ارائه تصویری ناقص از این جنگ انتقاد و تأکید کرد هنوز هیچ کریدور بشردوستانه کاملاً کارآمدی ایجاد نشده تا اطمینان حاصل شود که کمک‌های ضروری، از جمله لوازم پزشکی و غذا و آب، به غیرنظامیان گرفتار در مناطق درگیر می‌رسد.

وی همچنین افزود تجارت بین‌المللی، تعامل دیپلماتیک و روابط مرتبط با تسلیحات با «اسرائیل» همچنان ادامه دارد و این نشان می‌دهد که سیستم‌های گسترده‌تری که خشونت را ممکن می‌سازند، هنوز دست نخورده هستند. از همین رو اوگارته از همه مردم و سیاستگذاران خواست تا بر بحران‌های بشردوستانه در سراسر جهان تمرکز کنند.

او با اشاره به مناطق متعددی که در آن غیرنظامیان همچنان برای نسل‌کشی در رنج هستند، گفت: بیایید چشم از فلسطین برنداریم، از سودان نیز چشم برنداریم.