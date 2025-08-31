تظاهرات عظیم حامیان غزه در جشنواره فیلم ونیز؛ همدستی غرب متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دیروز (شنبه) هزاران نفر، پیر و جوان شامل مهمانان جشنواره و عموم مردم، در یک راهپیمایی بزرگ در ونیز شرکت کردند تا محکومیت رژیم صهیونیستی را فریاد بزنند و خواستار پایان دادن به نسل‌کشی در غزه شوند. در میان دریایی از پرچم‌های فلسطین، شعارهای «فلسطین آزاد» سر داده شد و بنرهای «صلح» به احتزاز درآمد و موسیقی فلسطینی از بلندگوها پخش شد.

این اعتراض که با حمایت گروه‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های متعددی ترتیب دده شده بود، با این هدف شکل گرفت تا اطمینان دهد جشنواره ونیز موضعی آشکار و عمومی در قبال کشتار در غزه دارد و به عنوان یک پلتفرم در برابر غزه می‌ایستد.

برگزارکنندگان پیش از شروع جشنواره در بیانیه‌ای گفته بودند: جشنواره فیلم ونیز نباید رویدادی جدا از واقعیت باقی بماند، بلکه باید به فضایی برای محکوم کردن نسل‌کشی انجام شده توسط اسرائیل، همدستی دولت‌های غربی و ارائه حمایت ملموس از مردم فلسطین بدل شود.

از همین روی حضور چشمگیر شرکت کنندگان غیرقابل انکار بود و پلیس جاده‌های اصلی لیدو را بسته بود تا راهپیمایی به آرامی به سمت منطقه اصلی جشنواره هدایت شود.

در بیانیه حامیان غزه آمده است: در غزه، بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها و اردوگاه‌های پناهندگان بمباران می‌شوند، غیرنظامیان از غذا و آب محروم می‌شوند، روزنامه‌نگاران و پزشکان کشته می‌شوند، کشتی‌های بشردوستانه مانند ناوگان آزادی توقیف می‌شوند. در عین حال، در کرانه باختری، آپارتاید و خشونت شهرک‌نشینان بی‌وقفه ادامه دارد. اشغال دائمی غزه توسط دولت اسرائیل نشان‌دهنده تشدیدی است که از حد انسانی و قوانین بین‌المللی فراتر رفته است.

همچنین در بیانیه گفته شده است: ایتالیا و اروپا با تأمین تسلیحات، توافق‌های اقتصادی و حمایت دیپلماتیک در این وحشیگری همدست هستند. زمان آن رسیده است که قتل عام را متوقف کنیم: نسل‌کشی را متوقف کنید، فروش اسلحه را متوقف کنید، همدستی غرب را متوقف کنید.

با افزایش محکومیت بین‌المللی حملات رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه غزه و افزایش تعداد کشته‌شدگان غیرنظامی، جشنواره فیلم ونیز که معمولاً کمتر جنبه سیاسی دارد، به یکی از پر سر و صداترین جشنواره‌ها تبدیل شد و معترضان با پرچم‌های فلسطین در دست، بنری را در برابر دفتر مرکزی جشنواره نصب کردند که رویش نوشته شده بود: «فلسطین را آزاد کنید. نسل‌کشی را متوقف کنید».

پیش از جشنواره، صدها فیلمساز و هنرمند بین‌المللی از برگزارکنندگان ونیز خواستند تا «موضعی روشن و بدون ابهام در محکوم کردن نسل‌کشی در غزه و پاکسازی قومی در سراسر فلسطین که توسط دولت و ارتش اسرائیل انجام می‌شود» اتخاذ کنند. همچنین از جشنواره خواسته شد تا از دعوت سلبریتی‌های حامی اسرائیل مانند گل گدوت و جرارد باتلر، خودداری کنند. بعداً تأیید شد که گدوت در این جشنواره شرکت نخواهد کرد.

در پاسخ به این نامه، جشنواره به سرعت اعلام کرد که در طول تاریخ خود، همیشه مکانی برای بحث آزاد و حساسیت نسبت به همه مسائل مبرم جامعه و جهان بوده و گواه این امر آثاری است که در جشنواره ارائه می‌شوند.

در کنفرانس مطبوعاتی هیئت داوران آلبرتو باربرا رئیس ونیز، تاکید کرد که این جشنواره هرگز در بیان غم و رنج عظیم خود از آنچه در غزه و فلسطین می‌گذرد، تردید نکرده‌است و مرگ غیرنظامیان و به ویژه کودکانی که قربانی هستند، خسارات جانبی جنگی که هنوز هیچکس نتوانسته آن را پایان دهد، موضوعی نیست که بتوان نادیده گرفت.