طارمی و حسرت بزرگ گلزنی در دو رویداد/ مهاجم ایرانی دل یونانی را برد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «gazzetta» یونان، مهدی طارمی بازیکنی است که هر بار به زمین میرود، تمام توانش را میگذارد و معمولاً کاری میکند که نبض بازی و هیجان تیمش بالا برود.
نیازی نیست توضیح دهیم طارمی چه بازیکنی است؛ مهاجم ۳۳ ساله ایرانی یک گلزن بزرگ و یک تمامکننده مادرزاد است.
طارمی در طول دوران حرفهای خود در ۱۹ مسابقه و تورنمنت مختلف حضور داشته و در ۱۷ مورد موفق به گلزنی شده است. تنها دو رقابت هستند که در آنها گل نزده: جام حذفی ایتالیا و سوپرجام ایران.
او در مجموع ۳۳۱ بازی حرفهای، ۱۵۹ گل و ۷۳ پاس گل ثبت کرده است؛ یعنی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در ۲۳۲ گل نقش داشته است.
یکی از کاپیتانهای تیم ملی ایران نیز که بهتازگی با ۱۰۰ بازی ملی رکوردی مهم بر جا گذاشت، تا امروز ۵۴ گل ملی به ثمر رسانده است.
حالا پس از یادآوری کارنامه درخشان این «گلزن خطرناک»، سراغ عملکردش در المپیاکوس میرویم.
تیم خوسه لوئیس مندلیبار، هر زمان که الکعبی آماده باشد، خط حملهاش را با او میچیند. سرمربی باسکی (یک منطقه در اسپانیا) هم مربیای نیست که بهراحتی ترکیبش را تغییر دهد. طارمی هم میدانست وقتی به یونان میآید، انتخاب اول نخواهد بود.
طارمیِ المپیاکوس؛ ۸ گل در ۴۰۴ دقیقه
طارمی تا به اینجای کار ۱۲ بازی برای المپیاکوس انجام داده و در فقط ۴۰۴ دقیقه توانسته ۸ گل بزند. ۶ گل در لیگ و ۲ گل در جام حذفی؛ یعنی هر ۵۰ دقیقه یک گل.
نکته جالب اینکه بسیاری از گلهایش را بهعنوان بازیکن تعویضی زده است:
مقابل پانسرراییکوس در دقیقه ۶۸ وارد زمین شد و دو گل زد؛ یکی در دقیقه ۸۸ و دیگری در وقتهای اضافه، تا نتیجه را به ۵-۰ برساند.
برابر آاِک کنار الکعبی از ابتدا بازی کرد و در دقیقه ۶۷ گل دوم و پایانی بازی را به ثمر رساند.
مقابل آریس از ابتدا در ترکیب بود و عملکرد بسیار خوبی داشت؛ در دقیقه ۶۰ گل دوم را زد.
برابر آترو میتوس در دقیقه ۶۱ وارد زمین شد و دوباره دو گل زد؛ یکی در دقیقه ۶۷ و دیگری در دقیقه ۹۰ تا خیال تیم و هواداران را راحت کند.
و البته بازی جام حذفی برابر آستراس تریپولی که در دقایق ۱۳ و ۱۸ دو گل به ثمر رساند و المپیاکوس با بردی آسان صعود کرد؛ دیداری که مندلیبار بعدها گفت تنها نکته مثبتش نتیجه بازی بود.
