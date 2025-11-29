توصیف جالب سایت یونانی از طارمی؛ مهدی یک ماشین گلزنی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت 《gazzetta》یونان، مهدی طارمی مهاجم ملی‌پوش ایرانی، در حالی تاکنون ۹ گل برای المپیاکوس به ثمر رسانده که حتی به ۵۰۰ دقیقه بازی هم نرسیده و تنها ۴۶۶ دقیقه در میدان بوده است.

این یعنی یک خرید کاملاً ارزشمند برای المپیاکوس؛ باشگاهی که بار دیگر یک مهاجم سطح بالا را به فوتبال یونان معرفی کرده است. طارمی ۳۳ ساله در ۱۳ بازی خود برای سرخ و سفیدهای یونان، علاوه بر ساختن موقعیت و پاس گل برای هم‌تیمی‌هایش، موفق شده ۹ گل نیز بزند؛ آماری که نشان از توان گلزنی فوق‌العاده او دارد.

طارمی با آگاهی از حضور ایوب الکعبی به‌عنوان مهاجم اصلی تیم، تلاش کرده نقش مناسب خود را در ترکیب پیدا کند. او مشکلی با بازی در کنار مهاجم نوک ندارد و بازیکنی است که تلاش می‌کند از هر دقیقه حضورش در زمین بیشترین بهره را ببرد. مهاجم ایرانی در مدت زمان حضورش در المپیاکوس ثابت کرده همچنان یک گلزن کاملاً بااستعداد و باتجربه است و کارنامه پرباری در اختیار دارد.

در لیگ یونان هم آمار او درخشان است: ۶ گل در ۷ بازی و تنها ۲۳۸ دقیقه بازی! او با ۹ شوت، ۶ گل زده و این نشان می‌دهد که چقدر در ضربات آخر دقیق و خطرناک است. با این عملکرد، طارمی بهترین گزینه برای پر کردن جای خالی مهاجم مراکشی تیم در دوران جام ملت‌های آفریقا خواهد بود؛ هرچند حضور یارمولنکو نیز یک گزینه مطمئن برای تیم است. با این حال مشخص است که طارمی از نظر کیفیت و توانایی در گلزنی، کاملاً شایستگی بازی به‌عنوان بازیکن اصلی المپیاکوس را دارد.

گل‌های طارمی برای المپیاکوس

مقابل رئال مادرید: یک گل

مقابل پانسراییکوس: ۲ گل

مقابل آاِک: یک گل

مقابل آریس: یک گل

مقابل آترومیتوس: ۲ گل

مقابل آستراس: ۲ گل